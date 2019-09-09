В білому комбінезоні: 50-річна Дженніфер Лопес приміряла стильний образ в Торонто – фото

Популярна співачка і акторка Дженніфер Лопес приголомшує своїм зовнішнім виглядом у 50 років. Наразі зірка презентує нову стрічку "Стриптизерки" (Hustlers), у якій вона зіграла одну з головних героїнь Рамону.

На своїй сторінці в Instagram Дженніфер опублікувала чорне-біле фото, на якому співачка позує на кріслі у білосніжному комбінезоні з колекції Solасе Lоndоn.

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Вбрання виконане без рукавів з об'ємними воланами. Доповнили образ Лопес нюдові гостроносі босоніжки на високих підборах. Також зірка вкотре продемонструвала нову зачіску: Джей Ло з'явилася на кінофестивалі у Торонто з пофарбованим у світлий відтінок волосся.

У коментарях шанувальники назвали акторку "королевою Голлівуду" та зробили компліменти щодо її стилю.



Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo



Дженніфер Лопес / Getty Images

Днями раніше на червоній доріжці у Торонто Дженніфер Лопес продемонструвала два розкішні образи: жовте плаття від Maison Yeya і червоне, розшите паєтками, з колекції Elie Saab.

Додамо, фільм "Стриптизерки" заснований на реальних подіях. Схему грабунку описала журналістка Джессіка Пресслер, яка після публікації статті стала знаменитою. За її даними, жінки й справді відпочивали із багатіями та обкрадали їх до останньої копійки. Стриптизерки збагачувались з 2008 до 2014 року, а суми за одну афери сягали 135 тисяч доларів.

За сюжетом, танцівниці в нічних клубах були розчаровані від системи розприділення зароблених ними коштів. Тому запальні красуні вирішили дещо змінити життя, запровадивши прибуткову шахрайську схему. Ефектні стриптизерки влаштовували багатіям з Волл-Стріт незабутній відпочинок з танцями і випивкою. Під час розваг жінки підсипали жертвам наркотики та спустошували їхні гаманці і кредитні картки.

Прем'єра кінострічки в Україні запланована на 12 вересня 2019 року.



Дженніфер Лопес / Getty Images



Дженніфер Лопес / Getty Images