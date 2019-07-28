В білосніжній сукні з глибоким декольте: Мішель Обама показала ідеальний образ на літо

678 Читать новость на русском
Мішель Обама
Мішель Обама / www.gettyimages.com

Колишня перша леді США та авторка популярної книги "Becoming" ("Становлення") Мішель Обама продемонструвала ідеальний літній образ для прогулянки у місті.

Для прогулянки Мішель одягнула розкішне білосніжне плаття-міді з короткими рукавами та глибоким декольте.

Читайте також: В білизняному топі: Анджеліна Джолі продемонструвала звабливий образ

Свій образ вона доповнила білою сумкою, яку декорувала шовковим шарфом чорно-жовтих кольорів. Обама також обрала для виходу зручне взуття – елегантні босоніжки нюдового відтінку на платформі, та сонцезахисні окуляри.

Додамо, що Мішель Обама намагається не відрізнятися від звичайних жителів Нью-Йорка, відтак для прогулянки вона вийшла без охоронців.

Мішель Обама
Мішель Обама / Getty Images

Мішель Обама
Мішель Обама / Getty Images

Мішель Обама
Мішель Обама / Getty Images

blog_ava
Гепатити А, В і С: перші симптоми, лікування, профілактика
сьогодні
39207
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Новини США
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
4 найкращих серіали для перегляду влітку
сьогодні 10:30 4 найкращих серіали для перегляду влітку
2671
Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
26 липня 21:02 Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
383
Оксана Муха: "Найважчим було стати собою"
26 липня 19:26 Оксана Муха: "Найважчим було стати собою"
1570
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 26-28 липня
26 липня 12:38 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 26-28 липня
1393
Фіаско Кевіна Спейсі: як гучний секс-скандал вплинув на кар'єру зірки "Карткового будинку"
26 липня 11:23 Фіаско Кевіна Спейсі: як гучний секс-скандал вплинув на кар'єру зірки "Карткового будинку"
Уляна Журба 776
Новини
Більше новин
Залиште відгук