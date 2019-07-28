В білосніжній сукні з глибоким декольте: Мішель Обама показала ідеальний образ на літо

Колишня перша леді США та авторка популярної книги "Becoming" ("Становлення") Мішель Обама продемонструвала ідеальний літній образ для прогулянки у місті.

Для прогулянки Мішель одягнула розкішне білосніжне плаття-міді з короткими рукавами та глибоким декольте.

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Свій образ вона доповнила білою сумкою, яку декорувала шовковим шарфом чорно-жовтих кольорів. Обама також обрала для виходу зручне взуття – елегантні босоніжки нюдового відтінку на платформі, та сонцезахисні окуляри.

Додамо, що Мішель Обама намагається не відрізнятися від звичайних жителів Нью-Йорка, відтак для прогулянки вона вийшла без охоронців.



Мішель Обама / Getty Images



Мішель Обама / Getty Images



Мішель Обама / Getty Images