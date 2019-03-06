У блузі з бантом і спідниці-олівці: Меланія Трамп здійснила другий вихід в місті Талса

Перша леді США здійснює офіційні візити містами США, піднімаючи важливі питання і демонструючи свій ідеальний дипломатичний стиль. Так, напередодні Меланія Трамп засвітила діловий образ під час дводенного туру в місті Талса.

Дружина президента США прибула в штат Оклахома в понеділок, 4 березня. Шанувальники Меланії Трамп мали змогу побачити її стильний образ в контрастних кольорах пурпурового і жовтого відтінків. Після цього перша леді США відвідала офіс компанії Microsoft, обравши для візиту look в темних відтінках.

Читайте також: Меланія Трамп вбрала різнобарвну сукню на обговорення кризи у Венесуелі: фото

Меланія Трамп доводить, що гламур 30-х років, який був особливо популярний у Голлівуді, повертається. На офіційну зустріч дружина президента США одягнула чорну блузу з бантом на шиї від Max Mara, заправивши її в спідницю-олівець від Dior. Стрункість першої леді підкреслив широкий пояс на талії з масивною золотистою пряжкою. А її діловий образ доповнили сині туфлі-човники на високих підборах.



Меланія Трамп / Instagram / @melaniatrumpworld