В червоній спідниці і фіолетових колготках: Сара Джесіка Паркер приміряла яскравий образ – фото

53-річна американська зірка Сара Джессіка Паркер, яка раніше в Instagram натякнула шанувальникам на повернення улюбленого персонажа Керрі Бредшоу, наразі знімається у другому сезоні серіалу "Розлучення".

У серіалі Паркер грає головну героїню Френсіс, яка є дуже схожою на зірку "Секс і місто" Керрі Бредшоу тим, що також живе у великому місті, розмірковує про стосунки чоловіків і жінок та має цікавий стиль і смак в одязі.

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18 січня акторка потрапила в об'єктиви фотографів на Менхеттені, де проходять зйомки "Розлучення". Сара Джессіка Паркер показала яскраве поєднання "кежуал" одягу, який сподобався багатьом шанувальникам у всьому світі.

Так, зірка одягнула червону спідницю і синю блузку з квітковим принтом. Це вбрання стилісти поєднали з фіолетовими колготками, рукавичками і рюкзаком у тон. Завершили образ також оригінальні туфлі на стійких підборах кольору морської хвилі і картате класичне пальто.



Сара Джессіка Паркер / Getty Images



Сара Джессіка Паркер / Getty Images



Сара Джессіка Паркер / Getty Images