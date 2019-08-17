В червоній сукні: 51-річна екс-зірка Playboy Донна Д'Ерріко приголомшила спокусливим образом

Колишня зірка Playboy та акторка, що знімалася в "Рятувальниках Малібу" з 1996 до 1998 року, Донна Д'Ерріко завітала на прем'єру стрічки "Low Low" в Лос-Анджелесі.

Донна Д'Ерріко змогла приголомшити усіх своїм зовнішнім виглядом. У яскравій червоній сукні-міді з дуже глибоким декольте зірка похизувалася ідеальною фігурою та пишними грудьми. Складно повірити, що акторці і мамі двох дітей у березні виповнилося 51!

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Цікаво те, що чимало зірок, яким вже виповнилося 50, вражають ідеальними тілами. Для декого секретами молодості та краси стають тренування, правильне харчування, а для інших – пластичні операції та ін'єкції.

Завершили ефектний образ Донни бежеві човники на високих підборах, чорний клатч від Yves Saint Laurent і яскравий макіяж з акцентом на очах. Також акторка вирішила відмовитися від складних зачісок, надавши перевагу розпущеному волоссю.



Донна Д'Ерріко / Getty Images



Донна Д'Ерріко / Getty Images



Донна Д'Ерріко / Getty Images

Додамо, що Донна Д'Ерріко часто демонструє провокативні образи, приміряючи обтислі відверті плаття на світські та буденні виходи.



Донна Д'Ерріко / Getty Images

