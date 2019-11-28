В червоному пальті: Оля Фреймут продемонструвала яскравий образ на осінь 2019

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Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут, яка відома своїм елегантним стилем, показала шанувальникам у соціальних мережах ефектний осінній "аутфіт".

Оля Фреймут сфотографувалася в одному зі столичних районів у червоному пальті-кейпі. Нові знімки телеведуча опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Телеведуча доповнила свій осінній образ чорними шкіряними чоботами на стійких підборах і рукавичками. Також знаменитість зібрала волосся у хвіст та зробила насичений макіяж з акцентом на очах.

"А як ви рятуєтеся від сірої погоди?" – поцікавилася Ольга у підписі до світлини.

Підписники Фреймут зазначили у коментарях, що Оля виглядає дуже тендітною та ніжною. "Яка красива і гарна", "Ідеал краси української жінки", "Яка чарівна", – пишуть прихильники.

Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Крім того, в інстаграм-сторіс Оля Фреймут поділилася ніжним знімком зі своїм чоловіком Володимиром Локотко.

Оля Фреймут і володимир локотко
Володимир Локотко і Оля Фреймут / Instagram-Stories / @freimutolia

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Ольга Фреймут Зіркові романи
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