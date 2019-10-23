В червоному пальто і на підборах: Іванка Трамп засвітилася на прогулянці з дітьми

Попри насичений графік радник Дональда Трампа і його донька Іванка Трамп просто змушена знаходити час для своєї сім'ї, адже троє дітей та чоловік потребують не меншої уваги, ніж політика США. Так, напередодні 37-річна американка активно провела час з сім'єю, обравши для прогулянки яскравий елегантний образ.

Про відмінне почуття стилю Іванки Трамп ходять легенди, адже їй, як нікому іншому, вдається поєднати діловий консерватизм та американський шик у своєму житті. Також вона є прихильницею переконання, що навіть на прогулянці потрібно виглядати неперевершено, що відмінно показує під час сімейних виходів.

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Напередодні, 22 жовтня, стильна білявка засвітилася поруч з будинком у Вашингтоні разом зі своїми трьома дітьми. І, якщо 8-річна Арабелла, 6-річний Джозеф і 3-річний Теодор були одягнуті по-спортивному, бо прогулюватися обрали на самокатах, то їхня зіркова матуся вкотре виблискувала перед камерою.



Іванка Трамп з дітьми / Instagram / @alwaysivanka

На ній було яскраво-червоне пальто з пишною спідницею та підкресленою талією. Ще однією неординарною деталлю її образу був продовжений комір, який вона елегантно зав’язала на шиї. З-під верхнього одягу виднілася чорна спідниця плаття, в тон до якої Іванка Трамп, ймовірно, підібрала туфлі-човники. По-американському елегантним довершенням образу став капелюшок у стилі Жаклін Кеннеді та сережки-перлини.



Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka