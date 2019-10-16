У чоботах на ліжку: Ельза Госк опублікувала звабливі фото

Відома шведська модель та "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк для багатьох шанувальників є не лише іконою стилю, але й моделлю, яка показує, як завдяки простим та невимушеним позам залишатися сексуальною та звабливою.

На кадрах Ельза постала у доволі провокативному образі. Вона одягнула світлі джинси, які заправила у стильні чоботи на каблуці. Струнку талію модель виділила широким коричневим шкіряним ременем з пряжкою. На оголене тіло 30-річна Ельза одягнула оверсайзний денімовий піджак.

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Легкості і ненавантаженості такому сміливому образу дає легка і незграбна зачіска Ельзи Госк. А шик та пафос кадр отримав завдяки тому, що модель позувала на білій постільній білизні у ліжку.

Шведська модель рекламувала одяг бренду Livin Cool, у вбранні якого досить часто позують Кайя Гербер, Белла Хадід, Тіна Кунакі, Кайлі Дженнер, Емілі Ратажковскі та інші зірки.



Фотозйомка відбувалася у Лас-Вегасі / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк вразила користувачів епатажним фото / Instagram / @hoskelsa