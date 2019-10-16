У чоботах на ліжку: Ельза Госк опублікувала звабливі фото

949 Читать новость на русском
Ельза Госк оголила своє тіло
Ельза Госк оголила своє тіло / twnews.com.ua

Відома шведська модель та "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк для багатьох шанувальників є не лише іконою стилю, але й моделлю, яка показує, як завдяки простим та невимушеним позам залишатися сексуальною та звабливою.

На кадрах Ельза постала у доволі провокативному образі. Вона одягнула світлі джинси, які заправила у стильні чоботи на каблуці. Струнку талію модель виділила широким коричневим шкіряним ременем з пряжкою. На оголене тіло 30-річна Ельза одягнула оверсайзний денімовий піджак.

Читайте також: Ельза Госк зробила сексуальне фото у громадській вбиральні

Легкості і ненавантаженості такому сміливому образу дає легка і незграбна зачіска Ельзи Госк. А шик та пафос кадр отримав завдяки тому, що модель позувала на білій постільній білизні у ліжку.

Шведська модель рекламувала одяг бренду Livin Cool, у вбранні якого досить часто позують Кайя Гербер, Белла Хадід, Тіна Кунакі, Кайлі Дженнер, Емілі Ратажковскі та інші зірки.


Фотозйомка відбувалася у Лас-Вегасі / Instagram / @hoskelsa


Ельза Госк вразила користувачів епатажним фото Instagram / @hoskelsa 

blog_ava
Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
сьогодні
7637
Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Стиль і мода Victoria's Secret Ельза Госк
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
сьогодні 19:01 Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
Квітослава Туз 3033
Місячний календар стрижок на жовтень 2019: цікаві поради
сьогодні 09:03 Місячний календар стрижок на жовтень 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 6089
Куди піти у Києві у жовтні: афіша найцікавіших подій
15 жовтня 10:20 Куди піти у Києві у жовтні: афіша найцікавіших подій
557
Знаменитості привітали військових із Днем захисника України
14 жовтня 18:04 Знаменитості привітали військових із Днем захисника України
Юлія Михайлова 1744
"Джексі": коли смартфон називає тебе ідіотом
14 жовтня 16:01 "Джексі": коли смартфон називає тебе ідіотом
Юлія Ліпенцева 802
Новини
Більше новин
Залиште відгук