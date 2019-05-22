В чорній кофті та білих туфлях: стильний вихід Вікторії Бекхем
Знаменита британська дизайнерка Вікторія Бекхем, яка вважається іконою стилю, разом зі своїм чоловіком Девідом прилетіла у Париж у вівторок, 21 травня, та продемонструвала, як стильно можна носити total black look.
Після Парижу у Бекхемів запланований переліт в Канни, адже там до 25 травня триватиме щорічний кінофестиваль. Що цікаво, на червоній доріжці днями вже пройшовся 20-річний син Вікторії Бруклін Бекхем зі своєю коханою, яку запідозрили у вагітності.
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Для виходу у столиці Франції Вікторія одягнулася повністю у чорний одяг, розбавивши його білими акцентами на туфлях-човниках та сумці. Завершили образ Вікторії золотий годинник, червоний манікюр та сонцезахисні окуляри.
Так, дизайнерка підтверджує те, що можна виглядати яскраво навіть у чорних штанах та звичайні трикотажній кофті з гудзиками. Секретом є стильні аксесуари або взуття.
Девід і Вікторія Бекхеми / Getty Images
Вікторія Бекхем / Getty Images
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