В чорній сукні і пластиковому взутті: Єва Лонгорія похизувалася стрункою фігурою – фото

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Єва Лонгорія лише рік тому вперше стала мамою, а зараз вже може стати чудовим прикладом для жінок після пологів.

44-річній зірці серіалу "Відчайдушні домогосподарки" було зовсім не легко скинути зайві кілограми після пологів. Єву масово критикували тисячі "хейтерів" у мережі та сумнівалися у тому, що вже за рік Лонгорія продемонструє ідеальну фігуру. 

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Протягом року акторка регулярно займалася у спортзалі, про що розповідала на своїй сторінці в Instagram. Крім цього, знаменитість поєднувала роботу і материнство: вона навіть брала свого сина Сантьяго на перших місяцях після народження на знімальні майданчики. Також днями зірка показала фото спільного виходу з малюком на червону доріжку. 

На світлині видно, як Лонгорія в розкішній вечірній сукні від Moschino Couture позує перед десятками папараці. А на руках в Єви – однорічний Сантьяго. 

 

Останнє фото, яке опублікувала Лонгорія, стало дуже ефектним. На ньому Єва зображена в чорній сукні з розрізом для ноги та підкресленим декольте. Завершили образ зірки білі босоніжки з пластиковими вставками.

 

Хто така Єва Лонгорія?Голлівудська актриса Єва Лонгорія не лише знімається в кіно, а й часто працює для глянцевих видань в ролі моделі. Свою найбільшу славу зірка отримала завдяки одній з головних ролей в популярному серіалі "Відчайдушні домогосподарки", а також знялась у близько 20 стрічках та стала продюсером пари фільмів. Щодо особистого життя, Єва була тричі одружена: з актором Тайлером Крістоферсоном, баскетболістом Тоні Паркером та зараз перебуває у шлюбі з мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Зіркові діти Зіркові мами Єва Лонгорія
Джерело: LifeStyle 24
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