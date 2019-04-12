В чудовій формі і на прогулянці: Мік Джаггер опублікував перше фото після операції на серце

75-річний англійський рок-музикант Мік Джагерр нещодавно переніс складну операцію, однак наразі він чудово виглядає та насолоджується першими відголосками весни.

Перше фото після операції на заміну клапана в серці в одній з лікарень Нью-Йорка він оприлюднив у своєму Instagram. Перед цим він лише дякував своїм шанувальникам за віру і підтримку у нього, а вже вчора, 11 квітня, він підтвердив всі чутки про його одужання.

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"Прогулянка в парку", – підписав він власне фото в соціальній мережі.

Мік Джагерр одягнув стильний та молодіжний образ, що складався з сірих джинсів, темно-синьої сорочки, кросівок Nike та кепки. Фронтмен The Rolling Stones отримав тисячі позитивних коментарів, де шанувальники радіють, що з Міком все гаразд і його скоро можна буде побачити на сцені.

Варто додати, що через термінову операцію на серце Мік Джаггер був змушений перенести велике концертне турне, старт якого планувався на 20 квітня з Маямі. Хоч Міку Джаггеру вже значно легше, лікарі порекомендували 75-річному співаку повністю пройти реабілітаційний період, який триватиме до літа.

Хто такий Мік Джаггер?Це англійський рок-музикант, а також вокаліст гурту The Rolling Stones, яка була заснована ще у 1962 році і стала однією з найпопулярніших в музичній індустрії. Свого часу Джаггер також був засновником і учасником рок-гурту SuperHeavy. В складі гурту Джаггер разом з музикантами випустили близько 50 студійних і концертних альбомів, тираж яких перевищив 250 мільйонів екземплярів. Колектив The Rolling Stones заробив безліч музичних нагород, зокрема його заслуги високо оцінила королева Єлизавета II, яка в честь його 60-річчя у 2003 році посвятила музиканта в лицарі.