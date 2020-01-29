В Держкіно призначили нового очільника: що відомо про Марину Кудерчук

Державне агентство з питань кіно пів року перебувало в пошуках нового керівника структури, але сьогодні, 29 січня, стало відомо, що нею стала 39-річна Марина Кудерчук. Раніше вона була директоркою кіноконцертного залу в Запоріжжі, а також працювала у Держекоінспекції та працювала в Запорізькій облдержадміністрації.

Про призначення урядом нової голови Держкіно повідомив Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у своєму телеграмі. Відомо, що 21 січня Національне агентство з питань державної служби (НАГС) за результатами співбесіди порекомендувало п'ять кандидатів до розгляду Кабінетом Міністрів України на посаду глави Держкіно. І хоч найбільшу кількість балів за результатами всіх етапів конкурсу (знання законодавства, іноземної мови, співбесіду) набрав інший претендент – директор київських кінотеатрів "Бумер" і "Магнат" Сергій Зленко – співбесіду з представниками Кабміну успішно пройшла саме Марина Кудерчук.

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Очільницею Держкіно стала Марина Кудерчук / Скріншот з телеграм-каналу Бородянського

Варто нагадати, що попередній голова Держкіно Пилип Іллєнко звільнився в серпні 2019 року після п'яти років роботи на цій посаді. Відтак було оголошено конкурс на посаду очільника агентства, на яку спочатку претендувало 5 людей включно з директоркою Одеського міжнародного кінофестивалю Юлією Сінькевич. Але через недостатню кількість балів вона не обійняла посаду.

Українська спільнота та представники кіноіндустрії не погодилися з результатами конкурсу на посаду голови Держкіно та навіть зверталися до прем'єр-міністра з відкритим листом з проханням втрутитися в процес обрання нового керівника, однак жодної реакції не було. Тому у жовтні 2019 року було оголошено про новий конкурс, після якого Сінькевич заявила, що не братиме в ньому участі. Відомо, що конкурс проводило Національне агентство України з питань державної служби, а кандидата на посаду затвердили після співбесіди у Кабінеті міністрів. На посаду претендували ще четверо інших людей.

Біографія Марина Кудерчук

Як повідомляє видання "Zaxid.net", Марина Кудерчук народилася 31 березня 1980 року у селищі міського типу Михайлівка Михайлівського району Запорізької області. Навчалась у кількох вищих закладах: у 2004 році закінчила приватний вищий навчальний заклад "Бердянський інститут підприємництва" за фахом "Економіка підприємства", у 2008 – Бердянський університет менеджменту та бізнесу за фахом "Маркетинг", у 2013 році – "Бердянський університет менеджменту і бізнесу" за фахом "Правознавство". Марина Кудерчук також є магістром державного управління.

На "Радіо Свобода" повідомляють, що у вересні 2019 року Марину Кудерчук було призначено заступницею Запорізького губернатора з аграрних питань. Раніше, з 2017-о по 2019 рік, вона працювала в адміністрації кіноконцертного залу імені Довженка в Запоріжжі – спочатку перебула на посаді заступниці установи, а згодом стала директором. Кудерчук також була серед організаторів Запорізького міжнародного кінофестивалю, який проходив у 2018 році. Окрім досвіду роботи в концертному залі, жінка працювала завідувачкою сектором у Держекоінспекції в Запорізькій області, а також Податковій адміністрації Запорізької області.



Марина Кудерчук була однією з організаторів Запорізького міжнародного кінофестивалю / Facebook / @Marina Kuderchuk

На фейсбук-сторінці Марини Кудерчук є доволі мало інформації про її діяльність. Держслужбовиця найчастіше публікує фотографії з різних заходів, подорожей та роботи. На профільному фото пише, що вона підтримує діючого Президента України Володимира Зеленського.



Марина Кудерчук / Facebook / @Marina Kuderchuk