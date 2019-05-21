В дусі "Гри престолів". якими подарунками порадувати себе та друзів після завершення серіалу
Полегшити сум через завершення культового серіалу "Гра Престолів" допоможуть авторські вироби від українських майстрів. Вони створюють одяг, аксесуари та унікальні товари для дому з портретами улюблених героїв серіалу, гаслами і символами знатних будинків 7 королівств.
Як увійти в сім'ю Старків або стати Матір'ю драконів — розповідають фахівці майданчику авторських товарів Crafta.ua.
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Ключниці
Подарунки з "Гри престолів"
Відчути себе власником ключів від головних замків Вестеросу допоможе оригінальна дерев'яна ключниця. У кожного члена сім'ї буде свій брелок з гравіюванням гербу королівських сімей. Тож тепер ключі буде важко переплутати. Ціна – 370 гривень.
Годинники
Подарунки з "Гри престолів"
Щоб було приємно стежити не тільки за розвитком сюжету серіалу "Гра Престолів", але й за часом, майстри створюють стильні настінні годинники. На дерев'яну основу гравіюванням наносять портрети улюблених героїв, наприклад, Джона Сноу, Дейнеріс Таргарієн і навіть Кхала Дрого. Коштує такий годинник від 385 гривень.
Світильники
Подарунки з "Гри престолів"
Стильна лампа або нічник прикрасять кімнату і створять затишну атмосферу. А це надихне на прочитання книги "Пісня льоду і полум'я" Джорджа Мартіна, за якою знятий серіал.
Вибрати можна з декількох варіантів. Наприклад, дерев'яний світильник з лампою Едісона і гравіюванням родового герба знатного будинку Старків. Або світлодіодний нічник з прозорого акрилу із зображенням сцен з серіалу. Є навіть світильник з Королем Ночі. Виглядають вони стильно і оригінально, а коштують від 400 до 920 гривень.
Чашки
Подарунки з "Гри престолів"
Таку чашку точно помітять усі колеги! Адже майстер прикрасила її об'ємним реалістичним зображенням Короля Ночі з проникливим поглядом. Зроблена ліпнина з полімерної глини – це міцний матеріал, тому чашку можна сміливо мити. Ціна – 300 гривень.
Дерев'яні дошки і підставки
Подарунки з "Гри престолів"
Метод лазерного гравірування дозволяє наносити будь-які малюнки на дерев'яні поверхні. Українські майстри використовують цю техніку, щоб створювати стильні кухонні аксесуари. Влаштовуйте тематичні вечірки: збирайтесь з друзями на перегляд нової серії 8 сезону "Гри престолів" і подавайте закуски на дошці з написом "Вечеря близько". А костери (маленькі підставки під чашки або келихи) із зображенням улюблених героїв не тільки збережуть стіл чистим, але й допоможуть не заплутатися, де чий келих. Дошки коштують від 320 гривень, а костери — по 250 гривень.
Блокноти
Подарунки з "Гри престолів"
Любите робити нотатки або скетчі? Тоді знадобляться крафтового блокноти з дерев'яними або шкіряними обкладинками. Майстри наносять на них герби і слогани 7 королівств. Можна вибрати готовий виріб або замовити свій напис і герб. Ціна – від 230 гривень.
Шкіряні аксесуари
Подарунки з "Гри престолів"
Гаманець, обкладинка на паспорт або картхолдер з натуральної шкіри з гербом Старків, Ланністерів або Баратеонів будуть радувати фаната культового серіалу кожен день. Ціна – від 300 гривень.
Футболки
Подарунки з "Гри престолів"
Ми вже звикли, що футболки – це не просто одяг, а наш меседж в світ. Джон Сноу вибрав Північ, а не корону. Ну хіба він не милий котик після цього? Замовити таку футболку у майстра можна, в середньому, за 450 гривень.
Шкарпетки
Подарунки з "Гри престолів"
Оригінальні шкарпетки не виходять з моди. Українські локальні бренди і майстри дуже креативно підходять до цієї деталі одягу. Наприклад, прикрашають їх зображенням стилізованого кота-білого ходка. Такий подарунок точно оцінить людина з гарним почуттям гумору. Замовити шкарпетки можна за 160 гривень.
Краватка-метелик
Подарунки з "Гри престолів"
Зробити офіційний костюм не нудним допоможе стильна дерев'яна краватка-метелик із зображенням лютововка. У майстра ви можете замовити будь-яке гравіювання та колір тканини. Вартість аксесуару, в середньому, 275 гривень.
Даруйте подарунки собі і близьким, не чекаючи особливого приводу, адже "зима – вже не близько" і давно завершилась.