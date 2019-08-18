В джинсах і білому топі: дівчина Брукліна Бекхема показала стильний casual-образ в Монако

Кохана старшого сина Вікторії і Девіда Бекхемів Хана Кросс поділилася із шанувальниками яскравими знімками зі свого відпочинку в Монте-Карло.

Нові знімки Хана опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Додамо, що Брукліна з нею на фотографіях немає, відтак навряд чи вони проводять час вдвох.

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На фото Кросс позує в короткому білому топі на довгий рукав, продемонструвавши струнку фігуру. Casual образ для прогулянки в Монте-Карло доповнили класичні джинси over-size.

Модель розпустила довге волосся та зробила мінімальний макіяж, щоб підкреслити густі брови та очі.



Хана Кросс / Instagram / @hancross



Хана Кросс / Instagram / @hancross

Останнє фото з Брукліном дівчина демонструвала близько місяця тому. Закохані пережили чимало скандалів та випробувань для їхніх стосунків. Навіть зіркові батьки Девід та Вікторія не є в захваті від дівчини. Якщо колись Хана Кросс з'являлася на сімейних святах Бекхемів, то зараз такого вже не відбувається. Незважаючи на конфлікти, Бруклін продовжує зустрічатися з Ханою.

До слова, гучний інцидент стався у ресторані французького готелю, коли Бруклін та Хана публічно з'ясовували стосунки. В запалі модель накинулась на фотографа з кулаками, а всі ЗМІ рясніли резонансною новиною. Після цього Бруклін відправився з родиною на відпочинок у Маямі вже без коханої.