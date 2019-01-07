В джинсах і спортивному бомбері: перший публічний вихід сина Вікторії Бекхем і його дівчини

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Хана Кросс і Бруклін Бекхем
Хана Кросс і Бруклін Бекхем / www.gettyimages.com

Син популярної британської дизайнерки Вікторії Бекхем Бруклін виглядає справді щасливим у нових відносинах з моделлю Ханою Кросс. Можна впевнено сказати, що пара перейшла на новий рівень стосунків, адже тепер вони не приховуються від камер фотографів та разом з'являються на публіці.

Спершу закохані опублікували спільні знімки у соціальних мережах, а згодом стало відомо, що Бруклін вже познайомив дівчину зі своєю зірковою родиною. Що цікаво, Бекхеми навіть Новий рік відсвяткували разом з Ханою Кросс.

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А днями, 5 січня, Бруклін і Хана вперше разом з'явилися на публічному заході – вечірці, яка організована на честь відкриття Eye / LOEWE / Nature у Лондоні.

Для виходу Хана почувалася розслабленою у джинсах, кроп-топі і спортивному бомбері. Натомість Бруклін одягнув куртку пісочного кольору, чорні штани та кепку. Свій образ хлопець завершив окулярами у тон.

бруклін бекхем
Хана Кросс і Бруклін Бекхем / Getty Images

Нагадаємо, 19-річний Бруклін Бекхем раніше мав серйозні стосунки і вже планував одружуватися з 21-річною Хлоєю Морец, як навесні в ЗМІ з'явились фотографії, на яких хлопець цілувався з 20-річною канадською моделлю Лексі Вуд. Про розрив відносин ні Морец, ні Бруклін так і не оголошували. Але вже в травні актрису помітили в компанії нового хлопця – актора Алекса Роу.

Теги: LifeStyle Зіркові романи Вікторія Бекхем
Джерело: 24 кана
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