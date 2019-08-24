В джинсах і жовтому топі: 51-річна екс-зірка Playboy Донна Д'Ерріко підкреслила струнку фігуру

Колишня зірка Playboy та акторка, що знімалася в "Рятувальниках Малібу" з 1996 до 1998 року, Донна Д'Ерріко потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки вулицями Лос-Анджелеса.

Донна виглядає двічі молодшою за свій справжній вік. Для виходу акторка одягнула джинси-скінні, які поєднала з топом жовтогарячого кольору з глибоким декольте.

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Завершили образ Д'Ерріко бежеві босоніжки на високих шпильках, розпущене довге біляве волосся та яскравий макіяж з акцентом на очах.

Акторка справді приголомшує своїм ефектним зовнішнім виглядом та впевненістю у собі. Додамо, що чимало зірок вражають ідеальним тілом після 50 років. Для когось секретами молодості і краси стають спорт і правильне харчування, а для інших – пластичні операції.



Донна Д'Ерріко / Getty Images



​Донна Д'Ерріко / Getty Images

З 1996 до 1998 року Донна Д'Ерріко знімалася в американському серіалі "Baywatch". Зі зйомок пройшов 21 рік, а знаменитість досі хизується відмінною зовнішністю. До слова, на постері "Рятувальників Малібу" акторці вже було близько 30 років.



​Донна Д'Ерріко / Getty Images