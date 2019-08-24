В джинсах і жовтому топі: 51-річна екс-зірка Playboy Донна Д'Ерріко підкреслила струнку фігуру

737 Читать новость на русском
Донна Д'Ерріко
Донна Д'Ерріко / www.gettyimages.com

Колишня зірка Playboy та акторка, що знімалася в "Рятувальниках Малібу" з 1996 до 1998 року, Донна Д'Ерріко потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки вулицями Лос-Анджелеса.

Донна виглядає двічі молодшою за свій справжній вік. Для виходу акторка одягнула джинси-скінні, які поєднала з топом жовтогарячого кольору з глибоким декольте.

Читайте також: Щасливе сімейство Бекхемів відривається в Італії: яскраві фото з відпочинку

Завершили образ Д'Ерріко бежеві босоніжки на високих шпильках, розпущене довге біляве волосся та яскравий макіяж з акцентом на очах.

Акторка справді приголомшує своїм ефектним зовнішнім виглядом та впевненістю у собі. Додамо, що чимало зірок вражають ідеальним тілом після 50 років. Для когось секретами молодості і краси стають спорт і правильне харчування, а для інших – пластичні операції.

Донна Д'Ерріко
Донна Д'Ерріко / Getty Images

Донна Д'Ерріко
​Донна Д'Ерріко / Getty Images

З 1996 до 1998 року Донна Д'Ерріко знімалася в американському серіалі "Baywatch". Зі зйомок пройшов 21 рік, а знаменитість досі хизується відмінною зовнішністю. До слова, на постері "Рятувальників Малібу" акторці вже було близько 30 років.

Донна Д'Ерріко
​Донна Д'Ерріко / Getty Images

blog_ava
Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
сьогодні
16878
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Мода
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
23 серпня 13:33 Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
1764
Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
23 серпня 11:53 Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
2123
День народження Сергія Жадана: книги, вірші та пісні, за які ми любимо письменника
23 серпня 10:05 День народження Сергія Жадана: книги, вірші та пісні, за які ми любимо письменника
Олена Булан 1537
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 23-25 серпня
23 серпня 09:33 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 23-25 серпня
396
Куди піти у Києві в серпні: афіша найгучніших подій
22 серпня 18:18 Куди піти у Києві в серпні: афіша найгучніших подій
1374
Новини
Більше новин
Залиште відгук