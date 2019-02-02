В джунглях: Пенелопа Крус знялась у розкішному фотосеті для Swarovski

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Пенелопа Крус для Atelier Swarovski
Пенелопа Крус для Atelier Swarovski / Instagram / @penelopecruzoficial

Іспанська кіноактриса Пенелопа Крус стала зіркою нової рекламної кампанії ювелірного бренду Atelier Swarovski, де представила нову колекцію прикрас. Зірка кінематографу вже тривалий час є амбасадором елітної марки.

Нові знімки з’явились на Instagram-сторінці бренду та в самої актриси. Для звабливого фотосету, автором якого стали Mert і Marcus, Пенелопа приміряла розкішну чорну сукню з відкритим декольте та плечима серед зелених рослин та водойми. Чарівний образ стилісти доповнили яскравим макіяжем, зібраною зачіскою і, звісно ж, новою весняною колекцією Atelier Swarovski з фіолетовими каменями.

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Пенелопа Крус для Atelier Swarovski
Пенелопа Крус для Atelier Swarovski / Instagram / @penelopecruzoficial

В іншому образі для фотоісторії Пенелопа приміряла білу сукню, яка додавала ніжності образу актриси. Лаконічні та дещо повсякденні прикраси з підвісками у формі півмісяця чудово гармоніювали з весняним look.

Пенелопа Крус для Atelier Swarovski
Пенелопа Крус для Atelier Swarovski / Instagram / @penelopecruzoficial

На інших фото Крус приміряла третій образ, у якому одягнула сукню чорного кольору, що чудово підкреслювала її фігуру та пишні груди. Прикраси у формі квітів, легка розпущена зачіска та нюдовий макіяж відмінно поєднались із завершальним образом.

Пенелопа Крус для Atelier Swarovski
Пенелопа Крус для Atelier Swarovski / Instagram / @penelopecruzoficial

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Голлівуд
Джерело: 24 канал
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