В ефектних літніх вбраннях: королівська сім'я Іспанії вирушила на відпочинок

Король Філіп VI та його чарівна дружина Летиція упродовж року беруть участь у сотнях заходів та організовують не одну офіційну подію. Однак, за традицією, в серпні іспанські монархи вирушають на бажаний відпочинок з дітьми.

Королівські сім'ї завжди відзначаються консервативністю, адже збереження монархії вимагає дотримання традицій. Тому навіть у відпустку Її Величності йдуть у певний час, коли їхній розклад не такий завантажений. Так, іспанські монархи щороку вирушають у серпні до Пальма-де-Майорки.

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2019 рік не став винятком, відтак король Філіп VI та королева Летиція засвітились на вулицях курортного міста. Окрім цього, знаменита пара не пропустила 38-ий Кубок Копа дель Рей Мапфре, тому прийшла на спортивні змагання.

Для особливого виходу Філіп VI обрав чорні шорти та білосніжне поло, доповнивши вбрання брендовими кросівками. А от Її Величність Летиція постала перед камерами у легкій білій сукні та босоніжках на солом'яній платформі. Подружжя щасливо позувало перед фотографами з доньками: 13-річною Леонорою та 12-річною Софією. Дівчатка також надали перевагу літнім образам, поєднавши короткі шорти з майками.



Королівська сім'я Іспанії / Getty Images



Королева Летиція на відпочинку / Getty Images

Відомо, що королівська сім'я проведе кілька тижнів на курорті. На цей час Філіп VI та Летиція оселились зі своїми дітьми в одному з найстаровинніших палаців Іспанії – Палаціо-де-ла-Альмудайна, який є закритою королівською резиденцією. Упродовж відпустки представники монархії братимуть участь у світських заходах в місті, а наприкінці серпня організують гучний прийом у палаці для всіх іспанських політиків.