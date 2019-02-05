В ефектній сукні-сорочці: Ембер Хьорд на прем'єрі "Аквамен" у Токіо

Поки в Україні фільм "Аквамен" вже збирає повні зали понад місяць, у столиці Японії кінострічка лише вийде в прокат. Голлівудська акторка Ембер Хьорд, яка грає одну з головних ролей у фільмі, представляла його у стильному ефектному вбранні.

У неділю, 3 лютого, в Токіо відбувся прем'єрний показ фільму "Аквамен" в головних ролях з Джейсоном Момоа та Ембер Хьорд. Довгоочікуваний захід відвідало чимало шанувальників голлівудської акторки та поціновувачів DC Comics.

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Прем'єрний показ, який відбувався в торговому центрі Aquacity City Odaiba, відвідала Ембер Хьорд. Вона відверто відповідала на питання, радо спілкувалася і активно роздавала автографи своїм прихильникам.

Для представлення кінострічки голлівудська актриса обрала чорний total look. Вона одягнула міні-сукню у стилі сорочки, яка підкреслювала її стрункі ноги. По всій довжині плаття були нашиті ґудзики, декілька з яких Ембер залишила не застібнутими в області декольте. Таким чином вона продемонструвала багато аксесуарів на своїй шиї – тонкі й товсті ланцюжки, а у вухах довгі сережки. Зап'ястки рук зірка також прикрасила браслетами, а на пальцях було багато перснів. Акторка підтримує тренд 2019 – багатошаровість, однак не в одязі, а в аксесуарах..

Доповнили образ Ембер Хьорд класичні чорні туфлі-човники на високих підборах.



Ембер Хьорд на прем'єрі фільму "Аквамен" в Токіо / Getty Images