В ефектній сукні та з макіяжем: Іванка Трамп порушила карантин

Радниця американського президента та його донька Іванка Трамп залюбки демонструвала у мережі свої карантинні будні. Вона з чоловіком та дітьми самоізолювались в елітному маєтку. Однак карантин Іванка Трамп все ж порушила.

У мережу потрапили фото, зроблені у Білому домі 7 квітня. На них видно, як представники уряду зібрались у кімнаті Рузвельта, де провели відеоконференцію. Ефектно на фоні всіх політиків виділялась Іванка Трамп, яка прийшла на роботу у стильній сукні приталеного крою. Модниця зробила макіяж з акцентом на очі та укладку волосся. Лаконічні прикраси завершили її образ.

Дивіться також: Іванка Трамп показала, чим займаються її діти на карантині: повчальне відео



Іванка Трамп порушила карантин / Getty Images

Цікаво, що всі учасники політичної зустрічі не тільки порушили умови карантину, але й не дотримувались правил безпеки. На фото видно, як Дональд та Іванка Трамп, а також американські політики перебувають у приміщенні без захисних масок та рукавиць.



Іванка Трамп у Білому домі / Getty Images

Відомо, США потерпають від коронавірусу. Країна очолює рейтинг за кількістю інфікованих та смертністю. Всього за добу там померли 1 736 людей, що зробило державу лідером у моторошній статистиці. Загалом жертвами COVID-19 стали 12 902 інфікованих.

Саме пандемія і стала причиною наради у Білому домі. Дональд Трамп провів онлайн-бесіди з представниками великих банків та компаній, які нададуть фінансову допомогу малому бізнесу, що потерпає від зупинки роботи на час карантину. Після наради Іванка Трамп оголосила у мережі результати їхньої роботи.

"З телефонної розмови з президентом лідери приватного сектора відповіли на наш заклик до дії і оголосили про виділення 1,5 мільярда доларів на підтримку малого бізнесу США. Президент Дональд Трамп також закликав Конгрес виділити додаткові 250 мільярдів доларів для успіху цієї ініціативи", – повідомила Іванка Трамп.