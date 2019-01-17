В ефектній сукні з розрізом: вагітна Меган Маркл приголомшила на прем'єрі Cirque du Soleil

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекська Меган Маркл ввечері 16 січня разом з чоловіком принцом Гаррі відвідала виставу цирку Cirque du Soleil в лондонському Альберт-холі.

Меган Маркл приголомшила своїм блискучим образом, який став найяскравішим серед усіх з часу, як вона стала дружиною принца Гаррі.

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Для виходу герцогиня одягнула темно-синю вечірню сукню від французького бренду Roland Mouret, яка коштує близько 4380 доларів, продемонструвавши округлий вагітний живіт та стрункі ноги у високому розрізі вбрання.

Доповнили образ чорні босоніжки Stuart Weitzman на високих підборах й атласний клатч від Givenchy. Найцікавішим аксесуаром став саме браслет, адже раніше він належав принцесі Діані.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Завершував стильний образ Меган яскравий макіяж і волосся, яке зібрано в акуратний пучок.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Меган Маркл
Меган Маркл одягнула браслет принцеси Діани / Getty Images

Меган Маркл
Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

Нагадаємо, що про первістків принца Гаррі та Меган Маркл стало відомо у червні 2018 року. Тоді інсайдери стверджували, що герцогиня дізналась про очікування дитини під час їх медового місяця. Офіційне підтвердження Букінгемського палацу з'явилось після весілля принцеси Євгенії, на якому Меган засвітила помітно округлий живіт. Пологи герцогині Сассекської заплановані на квітень 2019 року, а у ЗМІ шириться інформація, що принц Гаррі стане щасливим татусем дівчаток-двійнят.

Теги: LifeStyle Стиль і мода Меган Маркл Королівська сім'я Великобританія
Джерело: 24 канал
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