В ефектному костюмі від Oscar de la Renta: Кейт Міддлтон повторила свій образ

Герцогиня Кембриджська підкорила прихильників новим публічним виходом. Цього разу Кейт Міддлтон обрала яскравий костюм від Oscar de la Renta, який коштує понад 1000 доларів.

Дружина принца Вільяма здійснила анонсовану поїздку до графства Норфолк. Саме там Кейт Міддлтон відвідала дитячий хоспіс The Nook. Візит герцогині Кембриджської до закладу був прогнозованим, адже вона після весілля з Вільямом стала патроном організації EACH, яка фінансово допомагала побудувати хоспіс.

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Для цього особливого виходу Кейт Міддлтон обрала один з улюблених костюмів від Oscar de la Renta. Вбрання складалось із фіолетової спідниці та піджака на ґудзиках. Образ герцогиня доповнила чорними щільними колготами, взуттям на підборах і маленьким клатчем, який вона елегантно тримала упродовж всієї зустрічі.



Ефектний образ Кейт Міддлтон / Getty Images

Приїзд Кейт Міддлтон до Норфолка привернув чималу увагу громадськості. Британці прийшли на зустріч з герцогинею Кембриджською, вітаючи її квітами та розмахуючи маленькими прапорами. Від такої уваги представниця королівської родини була в захваті, тому не відмовилась від спілкування з прихильниками. Зокрема, Кейт із задоволенням поговорила зі школярками, про що свідчать фото в мережі.



Кейт Міддлтон здійснила офіційну поїздку / Getty Images

Цікаво, що стильне та ефектне вбрання Кейт Міддлтон вже можна було побачити під час одного з її публічних виходів. У січні 2019 року знаменита британка відвідала Королівський театр. Тоді дружина принца Вільяма доповнила образ туфлями-човниками із золотими вставками.