В ефектному костюмі від Oscar de la Renta: Кейт Міддлтон повторила свій образ

66 Читать новость на русском
Кейт Міддлтон у яскравому костюмі / www.gettyimages.com

Герцогиня Кембриджська підкорила прихильників новим публічним виходом. Цього разу Кейт Міддлтон обрала яскравий костюм від Oscar de la Renta, який коштує понад 1000 доларів.

Дружина принца Вільяма здійснила анонсовану поїздку до графства Норфолк. Саме там Кейт Міддлтон відвідала дитячий хоспіс The Nook. Візит герцогині Кембриджської до закладу був прогнозованим, адже вона після весілля з Вільямом стала патроном організації EACH, яка фінансово допомагала побудувати хоспіс.

Читайте також: У дизайнерському пальті та капелюшку: розкішний вихід Кейт Міддлтон

Для цього особливого виходу Кейт Міддлтон обрала один з улюблених костюмів від Oscar de la Renta. Вбрання складалось із фіолетової спідниці та піджака на ґудзиках. Образ герцогиня доповнила чорними щільними колготами, взуттям на підборах і маленьким клатчем, який вона елегантно тримала упродовж всієї зустрічі.

Ефектний образ Кейт Міддлтон
Ефектний образ Кейт Міддлтон / Getty Images

Приїзд Кейт Міддлтон до Норфолка привернув чималу увагу громадськості. Британці прийшли на зустріч з герцогинею Кембриджською, вітаючи її квітами та розмахуючи маленькими прапорами. Від такої уваги представниця королівської родини була в захваті, тому не відмовилась від спілкування з прихильниками. Зокрема, Кейт із задоволенням поговорила зі школярками, про що свідчать фото в мережі. 

Кейт Міддлтон здійснила офіційну поїздку
Кейт Міддлтон здійснила офіційну поїздку / Getty Images

Цікаво, що стильне та ефектне вбрання Кейт Міддлтон вже можна було побачити під час одного з її публічних виходів. У січні 2019 року знаменита британка відвідала Королівський театр. Тоді дружина принца Вільяма доповнила образ туфлями-човниками із золотими вставками. 

Кейт Міддлтон сходила до театру
Кейт Міддлтон сходила до театру / Getty Images

У якій сукні буде представляти Україну Маргарита Паша на "Міс Світу 2019": фото
сьогодні
7300
Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Кейт Міддлтон Королівська сім'я Велика Британія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як захистити волосся у холодну пору: поради перукаря
сьогодні 17:20 Як захистити волосся у холодну пору: поради перукаря
Юлія Девда 362
Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 15 – 17 листопада
сьогодні 12:04 Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 15 – 17 листопада
Уляна Журба 747
Українські комедії для гарного настрою: найкраща підбірка
14 листопада 20:08 Українські комедії для гарного настрою: найкраща підбірка
Юлія Турелик 980
Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
14 листопада 18:04 Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
Квітослава Туз 4723
Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
14 листопада 15:03 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 17169
Новини
Більше новин
Залиште відгук