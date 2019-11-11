В ефірі проєкту "Танці з зірками" Джамала засвітила пишне декольте: фото

У чвертьфіналі шоу пари отримали нагоду виконати танець під музичний супровід суперзірок українського шоу-бізнесу. Джамала підтримала пару Олени Кравець та Макса Леонова. Проте головною родзинкою номера став пікантний виріз на сукні співачки. Він доходив ледь не до пупка і підкреслив звабливий бюст виконавиці.

12 ефір проєкту "Танці з зірками" став по-справжньому особливим для глядачів. Зірковий склад програми збільшився вдвічі, адже на шоу запросили українських виконавців. Вони додали емоційності кожному з виступів учасників.

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Лемківську народну пісню "Ой верше мій, верше" Джамала виконала для чуттєвого виступу Олени Кравець та Макса Леонова, які за результатами глядацького та суддівського голосування покинули шоу. Саме з цією піснею зірка перемогла на фестивалі "Нова хвиля" в 2009 році.

Як не дивно, головною окрасою виступу стало вбрання переможниці Євробачення. Співачка вийшла на паркет у розкішній сукні з довгим шлейфом. Відверте декольте зірка вирішила приховати під легкою накидкою.

У підписі до допису Джамала поділилася враженнями від своєї появи на паркеті проєкту "Танці з зірками" та розкрила секрети кропіткої підготовки до виходу шоу в ефір. Вона зазначила, що для ефектного виступу зіркам доводиться не одну годину витратити на репетиції та примірки.

Таке телевізійне шоу, як Танці з зірками — це insane!!! Ніяк не звикну до того, що навіть якщо ти співаєш у прямому ефірі один номер, ти вже з початку дня живеш в павільйоні,

– зауважила Джамала.

До втілення ідеї свого образу виконавиця залучила одразу чотирьох митців. Серед них відомий український дизайнер Іван Фролов та стиліст Юрій Жуйков, з яким артистка працює не вперше.

Готуєш декілька днів сукню. Примірки, тканини, пошук, репетиція, чек, прогони для танцюристів. Саундчек з бендом — для себе, режисера, камер, гримерів. Багато артистів, черги, хвилювання. Всі хочуть причепурити, поправити, приклеїти. А ти постійно в очікуванні чогось,

– розповіла Джамала про закулісся проєкту.



Образ Джамали на проєкті "Танці з зірками" / Instagram / @jamalajaaa

Зірка зазначила, що вся ця наполеглива праця протягом тижня відбувається для того, аби глядач залишився задоволений принаймні на один вечір.

Шанувальники Джамали схвально оцінили відвертий образ співачки. Вони щедро засипали її компліментами в коментарях, відзначивши, що сукня ідеально підкреслює всі принади зірки.

"Танці з зірками 2019" 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Олени Кравець та Максима Леонова