В екстремально короткій сукні: 33-річна Ірина Шейк показала звабливий образ після показу Versace

У Мілані пройшов ефектний показ нової колекції Versace, де у кінці шоу Донателла Версаче зробила справжній сюрприз – на подіум вийшла Дженніфер Лопес у культовій сукні з принтом "джунглів". Від люксового бренду також вийшла російська супермодель Ірина Шейк.

Після показу Ірина Шейк переодягнулася у спокусливе блискуче мініплаття коричнево-золотого відтінку від Versace.

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Модель доповнила свій "аутфіт" золотими сережками від бренду Донателли. Завершили look зірки стильні гостроносі босоніжки на шпильках жовтого кольору



Ірина Шейк / Getty Images



Ірина Шейк / Getty Images

В рамках міланського тижня моди Ірина Шейк пройшлася на подіумі від низки дизайнерів. Однак найспокусливіше модель виглядала у червоній сукні Versace з дуже короткою довжиною і глибоким декольте.

"Люблю тебе, сестра Донателла Версаче. Твоя російська прихильниця Ірина", – звернулася Шейк в Instagram до Донателли Версаче.



Ірина Шейк / Getty Images