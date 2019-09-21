В екстремально короткій сукні: 33-річна Ірина Шейк показала звабливий образ після показу Versace

660 Читать новость на русском
Ірина Шейк
Ірина Шейк / www.gettyimages.com

У Мілані пройшов ефектний показ нової колекції Versace, де у кінці шоу Донателла Версаче зробила справжній сюрприз – на подіум вийшла Дженніфер Лопес у культовій сукні з принтом "джунглів". Від люксового бренду також вийшла російська супермодель Ірина Шейк.

Після показу Ірина Шейк переодягнулася у спокусливе блискуче мініплаття коричнево-золотого відтінку від Versace.

Читайте також: Я ніколи не здаюся, – Ірина Шейк заговорила про впевненість у собі і підтримку сім'ї

Модель доповнила свій "аутфіт" золотими сережками від бренду Донателли. Завершили look зірки стильні гостроносі босоніжки на шпильках жовтого кольору

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Getty Images

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Getty Images

В рамках міланського тижня моди Ірина Шейк пройшлася на подіумі від низки дизайнерів. Однак найспокусливіше модель виглядала у червоній сукні Versace з дуже короткою довжиною і глибоким декольте.

"Люблю тебе, сестра Донателла Версаче. Твоя російська прихильниця Ірина", – звернулася Шейк в Instagram до Донателли Версаче.

Ірина Шейк
Ірина Шейк / Getty Images

blog_ava
У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі
сьогодні
10540
Теги: LifeStyle Стиль і мода Ірина Шейк Еротика Мода Versace
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День народження Стівена Кінга: ТОП-5 книжок короля жахів
сьогодні 12:00 День народження Стівена Кінга: ТОП-5 книжок короля жахів
Євгенія Мазур 977
Від наркотиків до боксу і кіно: як розпочинав свою кар'єру актор Міккі Рурк
20 вересня 12:34 Від наркотиків до боксу і кіно: як розпочинав свою кар'єру актор Міккі Рурк
1123
Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
20 вересня 11:02 Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
7148
Аксесуари осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
20 вересня 09:30 Аксесуари осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
Юлія Турелик 4435
День народження Оксани Забужко: цитати про Україну, війну та любов
19 вересня 18:59 День народження Оксани Забужко: цитати про Україну, війну та любов
Катерина Петренко 1425
Новини
Більше новин
Залиште відгук