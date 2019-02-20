В екстремальному міні: пишнотіла Ешлі Грем вразила відвертим вбранням

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Ешлі Грем
Ешлі Грем / www.gettyimages.com

Одна з найвідоміших plus-size моделей Ешлі Грем неодноразово демонструвала догляд за собою і тренування в спортзалі, однак хейтери у мережі не припиняють писати образи у стосовно її фігури. Натомість пишнотіла модель не реагує на це і не боїться експериментувати з вбранням, яке одягає на публічні виходи.

Так, Ешлі Грем приміряла помаранчеву сукню-міні, яка повністю оголила ноги plus-size моделі, на відкритті офісу PrettyLittleThing в Лос-Анджелесі. 

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Образ зірки завершили металеві босоніжки з ремінцями і стильні аксесуари на шиї.

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Getty Images

На заході Ешлі радісно позувала перед об'єктивами фотографів з Хлої Кардашян, яка вперше після чергової зради бойфренда вийшла на публіку.

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Getty Images

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Getty Images

 

Крім того, Ешлі показала шанувальникам архівне фото, на якому їй лише 5 років.

"Коли мені виповнилося 5, я і подумати не могла, куди мене приведе життя. Але дівчина на цьому фото точно знала, що це буде щось добре", – зазначила модель у підписі.

 

 

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Теги: Мода Ешлі Грем LifeStyle Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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