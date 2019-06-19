В екстремальному міні: Ріанна похизувалася пишними формами на презентації одягу в Нью-Йорку

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Ріанна
Ріанна / gettyimages.co.uk

Популярна артистка Ріанна, яку видання Forbes визнало найбагатшою співачкою у світі, презентувала свою дебютну колекцію одягу Fenty у вівторок, 18 червня, в нью-йоркському магазині The Webster.

Для презентації Ріанна підготувала ефектний образ. Новоспечена дизайнерка приміряла міні-плаття кольору фуксії з відкритою спиною. Зірка одягнула вбрання на голе тіло без спідньої білизни, доповнивши образ трендовими гостроносими босоніжками у тон.

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Не менш цікавими виглядали афрокосички Ріанни з яскравим макіяжем такого ж кольору, як сукня.

Як відомо, Ріанна створила дебютну колекцію Fenty у співпраці з компанією LVMH. Придбати одяг від зірки охочі зможуть з 19 по 30 червня в магазині The Webster, однак ціни складно назвати демократичними. До прикладу, ціна на футболку складатиме близько від 200 до 250 доларів.

Раніше знаменитість зізнавалася, що її при створенні колекції надихав стиль матері Моніки. За словами Ріанни, вона завжди хотіла бути схожою на маму.

"Я обожнювала все, що носила моя мама, і мені дуже подобалося, як вона фарбувалася. Вона була справді крута, ходила в речах oversize, але при цьому завжди залишалася жінкою", – переконує зірка.

Ріанна
Ріанна / Getty Images

Ріанна
Ріанна / Getty Images

Ріанна
Ріанна / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Ріанна
Джерело: LifeStyle 24
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