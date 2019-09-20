В екстремальній мінісукні: Адріана Ліма вперше вийшла в світ з новим бойфрендом

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Адріана Ліма з новим бойфрендом
Адріана Ліма з новим бойфрендом / Getty Images

38-річна супермодель Адріана Ліма, на відміну від своїх колег, які часто віддають перевагу приховувати стосунки на початкових етапах, вільно з'являється на публіці з новими обранцями. Напередодні, 19 вересня, колишній "ангел" Victoria's Secret засвітилася з 38-річним бойфрендом з Туреччини на світському заході в Лондоні.

Перші знімки Адріани Ліми та її нового супутника з'явилися в мережі на початку липня. Тоді папараці помітили закоханих під час відпочинку на грецькому острові Міконос. Пара чуттєво трималася за руки, прогулюючись місцевістю. Після цього чутки про її новий роман стихли, знову набравши обертів після вечора, який зірка провела напередодні, 19 вересня, у Лондоні.

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Адріана Ліма прийшла на виставку Damien Hirst: Mandalas під руку з 38-річним Еміном Уяром. На гарячій бразильській супермоделі була чорна мінісукня з білим лацканом та ґудзиками. А поруч з нею стояв, обіймаючи кохану, стояв її новий обранець, турецький бізнесмен Емін Уяр. Бізнесмен обрав монохромний образ чорного кольору, який додав йому строгості та ще більше статусності.

Варто додати, що раніше відома модель перебувала у стосунках з 35-річним письменником турецького походження. 

Адріана Ліма з новим бойфрендом
Адріана Ліма та її новий бойфренд / Getty Images 

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Теги: LifeStyle Victoria's Secret Зіркові романи
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