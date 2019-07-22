В елегантній сукні і на підборах: як Іванка Трамп зіграла в баскетбол в Айові

Дочка чинного президента США Іванка Трамп, яка є його близьким радником і помічницею, відвідала західний штат Айова з офіційним візитом. Однак під час зустрічі в одному з університетів вона дозволила собі маленьку дурість – зіграти в баскетбол на високих підборах.

Іванка Трамп негласно визнана однією з американських ікон стилю, оскільки під час кожного офіційного виходу вона демонструє відмінний діловий смак, який ніхто не наважиться назвати консервативним.

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Так, днями дочка і радник президента США відвідала один з американських штатів на заході країни Айова. Під час візиту вона здійснила низку виходів і прийомів, один з яких відбувся у місцевому університеті. Перед публікою білявка з'явилася у чорній сукні довжини міді з акцентом на талії, а доповнила образ елегантними білими туфлями-човниками на високих підборах. Однак це не завадило їй взяти в руки баскетбольний м'яч і поцілити кілька разів у кільце.

Фото: Instagram @alwaysivanka