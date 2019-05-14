В елегантній сукні та на підборах: королева Іспанії прийшла на урочистий парад

Іспанська королева Летиція підтвердила свій негласний статус "ікони стилю". Її Величність привернула увагу всіх учасників урочистого параду, примірявши елегантну приталену сукню.

Щороку в Іспанії відзначають річницю створення Цивільної гвардії. За традицією, свято супроводжується урочистим парадом у Мадриді за участю представників королівської родини.

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2019 рік не став винятком. Під час відзначення 175-річчя з дня створення Цивільної гвардії перед іспанцями постали король Філіп VI та його чарівна дружина Летиція. Монархи привітали військових з нагоди такої дати та взяли участь в урочистостях.

Та не тільки поява представників королівської родини привернула чималу увагу журналістів до заходу. Її Величність ефектно виділялась на події завдяки своєму витонченому образу. Так, Летиція красувалась у приталеній біло-чорній сукні зі скромною зоною декольте. До елегантного вбрання королева Іспанії підібрала туфлі-човники на підборах.

Її Величність приділила велику увагу аксесуарам, обравши для публічного виходу світлий клатч та прикраси зі своєї колекції коштовностей. Зокрема, на Летиції виднілись золота каблучка та сережки у формі квіткових пелюсток.

Водночас король Філіп VI постав перед громадськістю у військовій парадній формі та білих рукавицях. Такий вибір одягу був не випадковим, адже монарх завжди приміряє його на подіях, які пов'язані із гвардією.