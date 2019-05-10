В елегантній сукні та на підборах: Меланія Трамп зустрілась із представниками Microsoft

Перша леді США продовжує підкорювати світ ефектними публічними виходами.Днями Меланія Трамп в елегантній сукні зустрілась із представниками однієї із найвідоміших фірм Microsoft, щоб обговорити актуальну проблему школярів.

Інсайдери з Білого дому неодноразово розповідали журналістам, що Меланія Трамп – перша леді, яка поєднала гострий розум та красу. Саме вона є неофіційним радником президента та засновницею благодійного проекту BeBest.

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Для популяризації своєї розробки Меланія Трамп здійснювала не одну офіційну зустріч. А днями цей список доповнила бесіда із високопосадовцями компанії Microsoft. Головною темою анонсованої зустрічі, за словами першої леді США, була Інтернет-безпека дітей.

Сьогодні відбулась продуктивна зустріч з президентом Microsoft Бредом Смітом. У рамках BeBest ми продовжимо дискусію про безпеки для наших дітей у мережі!

– поділилась Меланія Трамп.

Та не тільки актуальна тема привернула увагу користувачів мережі до офіційної зустрічі в Білому домі, але й стильний вихід першої леді США. Гостей Меланія Трамп зустріла у приталеній чорній сукні з білим верхом. До класичного вбрання вона підібрала улюблені сині туфлі-човники, які стильно доповнили її образ. Як зазвичай, перша леді зробила ідеальну укладку волосся та виглядала розкішно.



Меланія Трамп / Instagram / @flotus



Перша леді США на офіційній зустрічі / Instagram / @flotus