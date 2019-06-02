В елегантній сукні та з обручкою: Дженніфер Лоуренс засвітилась на світській вечірці

Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс не весь вільний час приділяє підготовці до весільної церемонії з Куком Мароні. Днями вона відвідала світську вечірку в Нью-Джерсі, де всі могли побачити дорогу каблучку, подаровану їй на заручини.

Перший день літа Дженніфер Лоуренс зустріла на гучній вечірці Veuve Clicquot Polo Classic, організованій на честь відкриття сезону. Голлівудська акторка стала головною зірковою гостею, відтак прикувала погляди всіх учасників заходу.

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Для публічного виходу 28-річна зірка обрала ніжну рожеву сукню від бренду Rosie Assoulin. Елегантне вбрання мало квітковий малюнок, що додало жіночності образу Дженніфер Лоуренс. До сукні акторка підібрала босоніжки на підборах та зробила хвилясте волосся і ледь помітний макіяж.

Однак не витончений образ привернув чималу увагу ЗМІ, а каблучка, яка виднілась на її безіменному пальці. Згідно із фото, коштовність має чималий квадратний камінь посередині, вартість якого оцінюють в 100 тисяч доларів.



Дженніфер Лоуренс у Нью-Джерсі / Getty Images



Акторка Дженніфер Лоуренс / Instagram / @m_magazin_n

Що відомо про роман Дженніфер Лоуренс та Кука Мароні?

Ще в червні 2018 року у ЗМІ вперше заговорили про стосунки 28-річної голлівудської акторки Дженніфер Лоуренс та 34-річного власника арт-галереї Кука Мароні. Відтоді пара часто потрапляла в об'єктив папараці, демонструючи на побаченнях особливу ідилію. Однак ані Дженніфер, ані Кук не коментували інформації про роман. Мабуть, таким чином закохані прагнули не привертати зайвої уваги громадськості. Така приватність до вподоби самій Дженніфер Лоуренс, адже в одному з інтерв'ю вона відверто заявила, що публічність стає на заваді її особистого життя.

Всередині травня 2019 року пара відсвяткувала заручини в одному з нью-йоркських ресторанів. Відтак невдовзі Дженіфер Лоуренс та Кук Мароні урочисто обміняються клятвами.



Дженніфер Лоуренс і Кук Мароні​ / People