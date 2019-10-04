Кейт Міддлтон розповіла, яку їжу обожнює принцеса Шарлотта: цікаві деталі

Кілька днів тому герцоги Кембриджські здійснили ефектний вихід, зустрівшись у центрі Лондона з духовним лідером мусульманської общини. Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали культурний центр Ага Хан, де познайомилися з пакистанськими традиціями.

У програмі королівського подружжя запланований 5-денний тур по Пакистану, який стартує 14 жовтня. З цієї нагоди Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали мусульманський центр Ага Хан, який розташований у Лондоні. Під час спілкування з пакистанцями герцоги Кембриджські познайомилися з традиціями та культурою Ісламської Республіки Пакистан.

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Як повідомляє видання People, під час бесіди учасники заходу заговорили про національні страви з духовним лідером мусульман Ага Ханом IV. Кейт Міддлтон, підтримавши розмову, відверто зізналася, що інколи готує вдома страву карі, однак їй завжди доводиться враховувати побажання усіх членів сім'ї.

У родині так важко готувати карі. У нас завжди є окрема порція для дітей, у якій немає перцю. Вільям полюбляє, щоб страва була приправленою в міру, а ось ми з Шарлоттою любимо дещо гостріше,

– сказала герцогиня Кембриджська.

Після чого принц Вільям підтвердив слова дружини, але відзначив, що під час туру Пакистаном він буде куштувати їхню кухню, не виокремлюючи пікантні страви.



Принцеса Шарлотта і принц Джордж / Instagram / @kensingtonroyal