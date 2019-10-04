Кейт Міддлтон розповіла, яку їжу обожнює принцеса Шарлотта: цікаві деталі

99 Читать новость на русском
Кейт Міддлтон і принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям / Getty Images

Кілька днів тому герцоги Кембриджські здійснили ефектний вихід, зустрівшись у центрі Лондона з духовним лідером мусульманської общини. Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали культурний центр Ага Хан, де познайомилися з пакистанськими традиціями.

У програмі королівського подружжя запланований 5-денний тур по Пакистану, який стартує 14 жовтня. З цієї нагоди Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали мусульманський центр Ага Хан, який розташований у Лондоні. Під час спілкування з пакистанцями герцоги Кембриджські познайомилися з традиціями та культурою Ісламської Республіки Пакистан.

Читайте також: Кейт Міддлтон здійснила вихід у романтичній сукні напередодні туру в Пакистан

Як повідомляє видання People, під час бесіди учасники заходу заговорили про національні страви з духовним лідером мусульман Ага Ханом IV. Кейт Міддлтон, підтримавши розмову, відверто зізналася, що інколи готує вдома страву карі, однак їй завжди доводиться враховувати побажання усіх членів сім'ї.

У родині так важко готувати карі. У нас завжди є окрема порція для дітей, у якій немає перцю. Вільям полюбляє, щоб страва була приправленою в міру, а ось ми з Шарлоттою любимо дещо гостріше,
– сказала герцогиня Кембриджська.

Після чого принц Вільям підтвердив слова дружини, але відзначив, що під час туру Пакистаном він буде куштувати їхню кухню, не виокремлюючи пікантні страви.

Діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма
Принцеса Шарлотта і принц Джордж / Instagram / @kensingtonroyal

blog_ava
Від куріння вейпа померло 18 осіб, ще одна смерть під слідством
сьогодні
12156
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Принц Вільям Королівська сім'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 4 – 6 жовтня
сьогодні 09:03 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 4 – 6 жовтня
128
Що подарувати на День учителя: небанальні сюрпризи для улюблених педагогів
3 жовтня 16:49 Що подарувати на День учителя: небанальні сюрпризи для улюблених педагогів
Квітослава Туз 2026
Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
2 жовтня 17:34 Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
Марта Вересюк 3943
Як Андрій Данилко став Вєркою Сердючкою: маловідомі факти про успіх артиста
2 жовтня 12:34 Як Андрій Данилко став Вєркою Сердючкою: маловідомі факти про успіх артиста
Юлія Михайлова 3249
Том Круз в Україні: підбірка фільмів актора, які варто подивитися
1 жовтня 16:08 Том Круз в Україні: підбірка фільмів актора, які варто подивитися
1092
Новини
Більше новин
Залиште відгук