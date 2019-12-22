В елітному вбранні від Burberry: Меланія Трамп показала тренд сезону

Перша леді США Меланія Трамп вкотре підкорила всі фешн-видання. Знаменита модниця продемонструвала головний тренд сезону – монохромний образ з пальтом oversize.

Днями Дональд Трамп урочисто підписав бюджет на 2020 рік для військової сфери. Знакової події не пропустила перша леді США, яка супроводжувала свого чоловіка на всіх етапах церемонії.

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До особливого виходу Меланія Трамп ретельно підготувалась. Знаменита модниця вирішила показати новинки свого гардеробу, які є трендом осінньо-зимового сезону. Перед камерами вона постала у розкішному об'ємному пальті кольору кемел, гольфі та укорочених штанах. Монохромний образ, який перебуває на піку популярності в світі, Меланія обрала з елітного бренду Burberry.

Яскравим акцентом вигляду першої леді США стала червона сумка і туфлі-човники. Меланія Трамп, ймовірно, згадала своє модельне минуле, бездоганно крокуючи поряд з главою Білого дому та позуючи перед десятками камер у стильному вбранні.



Дональд і Меланія Трамп у Вашингтоні / Getty Images



Розкішний образ Меланії Трамп / Getty Images

Під час церемонії підписання бюджету Меланія Трамп виголосила промову, в якій подякувала всім військовим за їхню роботу. Слова першої леді викликали овації у залі.