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В елітному вбранні від Burberry: Меланія Трамп показала тренд сезону

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Меланія Трамп показала тренди сезону / Instagram / @alwaysmelania

Перша леді США Меланія Трамп вкотре підкорила всі фешн-видання. Знаменита модниця продемонструвала головний тренд сезону – монохромний образ з пальтом oversize.

Днями Дональд Трамп урочисто підписав бюджет на 2020 рік для військової сфери. Знакової події не пропустила перша леді США, яка супроводжувала свого чоловіка на всіх етапах церемонії. 

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До особливого виходу Меланія Трамп ретельно підготувалась. Знаменита модниця вирішила показати новинки свого гардеробу, які є трендом осінньо-зимового сезону. Перед камерами вона постала у розкішному об'ємному пальті кольору кемел, гольфі та укорочених штанах. Монохромний образ, який перебуває на піку популярності в світі, Меланія обрала з елітного бренду Burberry. 

Яскравим акцентом вигляду першої леді США стала червона сумка і туфлі-човники. Меланія Трамп, ймовірно, згадала своє модельне минуле, бездоганно крокуючи поряд з главою Білого дому та позуючи перед десятками камер у стильному вбранні. 

Дональд і Меланія Трамп у Вашингтоні
Дональд і Меланія Трамп у Вашингтоні / Getty Images

Розкішний образ Меланії Трамп
Розкішний образ Меланії Трамп / Getty Images

Під час церемонії підписання бюджету Меланія Трамп виголосила промову, в якій подякувала всім військовим за їхню роботу. Слова першої леді викликали овації у залі. 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини США Стиль і мода Меланія Трамп
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