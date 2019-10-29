В еротичній білизні: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала спокусливий образ – фото

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі анонсувала свою нову колекцію спідньої білизни у рамках колаборації з брендом одягу Marks & Spencer.

На своїй сторінці в інстаграмі Розі Гантінгтон-Вайтлі опублікувала знімки, на яких вона позує у спокусливому білому мереживному комплекті білизни.

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Вбрання моделі доповнюють навіть пояс, панчохи і підв'язка, яку часто приміряють наречені. Одним з коментаторів стала дружина Джастіна Бібера Хейлі, яка написала: "Вау, мені це треба... Але хто може бути гарячішим за тебе? Ніхто".

"Нова колекція білизни від Розі скоро", – коротко анонсувала вихід нової колекції знаменитість.



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram / @rosiehw

Наступним фото, який розмістила Розі, був їхній з Джейсоном Стетхемом "будинок мрії". Подружжя вирішило продати свій маєток у Малібу, у вартість якого входить навіть приватний пляж.