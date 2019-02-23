В гламурному піджаку на голе тіло: як Емілі Ратажковскі відсвяткувала річницю весілля

Знаменита американська модель і акторка Емілі Ратажковскі святкувала перший ювілей після одруження напередодні, 23 лютого. Однак навіть для такої події вона вирішила не зраджувати своєму стилю і одягнутися у відверте вбрання.

Новина про те, що одна з найпопулярніших моделей світу, Емілі Ратажковскі, вийшла заміж підірвала мережу 23 лютого 2018 року. Перед весіллям зірка не робила жодних натяків на те, що має намір одружитися. Однак пізніше вона зізналася, що відчула, що "це воно" і після року спільного життя тішить шанувальників знімками зі святкування першого сімейного ювілею.

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У день одруження Емілі опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з тогорічної церемонії, а згодом в мережі з'явилися знімки з цьогорічного святкування. На вечірку з нагоди річниці її одруження з продюсером Себастьяном Бір-Маклардом зірка одягнула спокусливий рожевий костюм, під піджаком якого нічого не було. Обране моделлю шовкове вбрання на голе тіло вкотре підкреслило, що вона любителька спокусливих образів. Доповненням її спокусливого амплуа стали масивні персні і клатч від Louis Vuitton.



Емілі Ратажковскі / Instagram / @onlyemrata