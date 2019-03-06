В Голлівуді знімуть фільм про батька сестер-тенісисток Вільямс: головну роль зіграє Вілл Сміт

Знаменитий голлівудський актор зіграє головну роль у кінокартині під назвою "Король Річард". 50-річний Вілл Сміт зобразить батька знаменитих сестер-тенісисток Серени і Вінус Вільямс.

У майбутній кінострічці, над сценарієм якої працював Зак Бейлін, Вілл Сміт зіграє батька професійних тенісисток, який був для них не лише батьком, але й тренером. А також виступить одним із продюсерів картини. Про це повідомляє іноземне видання Variety.

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50-річний голлівудський актор виконає роль Річарда Вільямса, в якій покаже його як тренера, який виховав двох знаменитих тенісисток, не граючи в теніс.

В сюжет фільму покладено події 1980-х років. Саме тоді Річард Вільямс брав уроки тенісу в тренера під псевдонімом "Старий віскі", а пізніше побачив гру Вірджинії Рузіч, яка перемогла в турнірі у 1980 році. В той момент він вирішив, що зробить зі своїх дочок Серени і Вінус чемпіонок.

Про ймовірну дату виходу фільму чи повний акторський склад автори ідеї поки що не повідомляють.



Вілл Сміт і Річард Вільямс з донькою / Instagram / @creativeoutliersgroup