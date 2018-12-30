"В гостях у казки": Сергій Бабкін поїхав з сім'єю у Лапландію – фото
Український музикант Сергій Бабкін відправився з сім'єю відпочивати у казкову Лапландію.
Нові фото Бабкіни опублікували на своїх сторінках в Instagram.
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Сергій повідомив, що "Бабкіни в гостях у казки" nf їхні діти є щасливими від цього.
Другий день в Лапландії. Що ми дізналися. Вранці прокидаємося о 9.00. На вулиці темно, як вночі. В 10.00 починає світлішати. Повний світловий день починається о 11.30 і триває до 14.30. О 15.00 вже майже темно. Виявляється зараз (в зимовий період) тут полярна ніч. Щоб зробити фото при денному освітленні, у вас всього 3 години. В інший час скрізь горять ліхтарі, гірки всі освітлені в темний час доби. Кататися можна до 19.00, потім ліхтарі відключають і всі йдуть на вечерю,
– розповіла дружина Сергія Сніжана Бабкіна.
Також вона додала, що у Лапландії дуже холодно і стояти на місці неможливо, тому потрібно постійно рухатися.
"Повітря сухе і тому мороз щипає сильно! Треба дуже тепло одягатися! Сьогодні ми провели на гірках понад 5 годин!" – зазначила Сніжана.