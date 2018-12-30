"В гостях у казки": Сергій Бабкін поїхав з сім'єю у Лапландію – фото

Український музикант Сергій Бабкін відправився з сім'єю відпочивати у казкову Лапландію.

Нові фото Бабкіни опублікували на своїх сторінках в Instagram.

Читайте також: Яка пісня стала найпопулярнішою на українських радіостанціях у 2018 році

Сергій повідомив, що "Бабкіни в гостях у казки" nf їхні діти є щасливими від цього.

Другий день в Лапландії. Що ми дізналися. Вранці прокидаємося о 9.00. На вулиці темно, як вночі. В 10.00 починає світлішати. Повний світловий день починається о 11.30 і триває до 14.30. О 15.00 вже майже темно. Виявляється зараз (в зимовий період) тут полярна ніч. Щоб зробити фото при денному освітленні, у вас всього 3 години. В інший час скрізь горять ліхтарі, гірки всі освітлені в темний час доби. Кататися можна до 19.00, потім ліхтарі відключають і всі йдуть на вечерю,

– розповіла дружина Сергія Сніжана Бабкіна.

Також вона додала, що у Лапландії дуже холодно і стояти на місці неможливо, тому потрібно постійно рухатися.

"Повітря сухе і тому мороз щипає сильно! Треба дуже тепло одягатися! Сьогодні ми провели на гірках понад 5 годин!" – зазначила Сніжана.