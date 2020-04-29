В гостях у королеви Нідерландів: як виглядає розкішна резиденція монархів

Зазвичай, представники королівських родин не виставляють на показ свої маєтки. Відтак прихильникам доводиться тільки здогадуватись, як живуть монархи. Однак днями король та королева Нідерландів опублікували особливі фото, на яких можна побачити кілька кімнат їхньої резиденції.

У понеділок, 27 квітня у Нідерландах відзначили День короля. Звісно, через пандемію коронавірусу урочистий парад та масові заходи довелось скасувати. Однак король Віллем-Олександр і його дружина Максима все ж підготували сюрприз для прихильників. В інстаграмі вони опублікували приватні фото, на яких показали, як приймають привітання від родичів, політиків та колег.

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Однак прихильники мали змогу не тільки помилуватись сімейними знімками королівського подружжя, але й роздивитись інтер'єр їхньої резиденції Гейс-тен-Бос, що на околиці Гааги.

Всього у розпорядженні короля Віллема-Олександра та його дружини Максими є три палаци – Нордейнде, королівська резиденція в Амстердамі та Гейс-тен-Бос. І саме в останньому представники монархії бувають найчастіше, адже в цій резиденції вони облаштували кімнати для доньок, кабінет та вітальні для прийому гостей.

Маєток був побудований ще у XVII столітті архітекторами Пітером Постом і Якобом ван Вампеном. Назву палацу можна перекласти як "Будинок в лісі". Це і не дивно, адже королівський маєток оточений парком.

Загалом будинок має площу 2 800 квадратних метрів. У 2019 році королева Максима завершила ремонт у домі, який вражає розкішшю та аристократичністю. Відбірне дерево, золота оздоба та дорогі меблі, зроблені на замовлення – королівський будинок таки може вразити відвідувачів. Пропонуємо переглянути кілька фото, які з'явились у мережі.

Гостьова вітальня

Кабінет

Коридор

Балкон з колонами