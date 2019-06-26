В гостях у народного артиста: як виглядає квартира прем'єра зі "Слуги народу" Станіслава Боклана

Народний артист України, популярний актор театру та кіно Станіслав Боклан, який відомий за роллю прем'єр-міністра у серіалі "Слуга народу", показав своє помешкання.

Над інтер'єром апартаментів працювали дизайнери Юрій Гаврилюк та Сергій Харенко з київської студії Lauri Brothers, пише HIS.ua.

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За словами актора, до дизайнерів він звернувся з проханням, щоб все було "біло-сіро-чорне", на що ті лаконічно відповіли: "Добре, все буде, як ви хочете".



Станіслав Боклан з дизайнерами, які облаштовували його квартиру / Фото: HIS.ua

За основу взяли популярний нині скандинавський стиль і мали на меті створити сучасне європейське помешкання.

Боклан каже, що терпіти не може фальшивої розкоші – "коли на Lanos чіпляють бірку Mercedes". В його помешканні немає золота, вензелів чи дорогих італійських меблів, натомість є чимало функціональних речей, як от хороша побутова техніка, надійна сантехніка і практичні меблі.



Станіслав Боклан провів журналістам екскурсію своєю новою квартирою / Фото: HIS.ua

Актор розповів, що впродовж останніх кількох років, через напружений графік для нього дім – це місце, де доводиться здебільшого лише ночувати.

Що таке квартира? Це не музей, в ній потрібно жити! І тут найголовніше, щоб вона тебе не підводила. Щоб працювало все, що може знадобитися, а при необхідності стіни можна перефарбувати, а підлогу і меблі замінити,

– переконаний Станіслав Боклан.

Площа його нової квартири 86 метрів квадратних. Тут є кухня, об'єднана з вітальнею, кабінет, який за потреби можна переобладнати у дитячу чи іншу кімнату, і два санвузли.



Станіслав Боклан з дизайнером на кухні своєї нової квартири / Фото: HIS.ua

Ще на початку планування господарі вирішили знести стіну між лоджією та житловим простором квартири, розширивши таким чином студію, а щоб обладнати гардеробну дещо змістили двері у спальні.

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Помешкання для батьків підшукав син, саме він переважно й комунікував з дизайнерами. Хлопець взяв на себе питання, пов'язані з вибором техніки та облаштування системи "розумний будинок".

Станіслав Боклан розповів, що якось пробував робити ремонт вдома самотужки, але тоді ледь не дійшло до розлучення з дружиною. Вона у новому помешканні допомагала вибирати меблі, які робили на замовлення в Україні.



Меблі для нової квартири обирала дружина Станіслава Боклана / Фото: HIS.ua

На кухні відмовились від підвісних кухонних шухляд, натомість є лише кілька підвісних полиць, де актор має намір розставити пляшки з дорогим алкоголем.



На підвісних полицях на кухні буде колекція дорогого алкоголю / Фото: HIS.ua

За словами дизайнерів, в облаштуванні інтер'єру цього помешкання акцент робили на практичності: для оббивки дивану використали текстиль, який "не боїться" тварин, в інших конструкціях – метал.

Попри мінімалізм ремонт виявився недешевим, оскільки віддавали перевагу натуральним матеріалам, наприклад, таким як натуральний дерев'яний паркет.



Станіслав Боклан показав дизайнерський інтер'єр свого нового помешкання / Фото: HIS.ua

У будинку, де придбав квартиру Боклан, діє басейн, сауна та зона відпочинку на даху і вона розташована за 20 хвилин пішки від Київського національного академічного Молодого театру, де грає актор.

Інтер'єр квартири у Києві актора театру та кіно Станіслава Боклана: дивіться фото

Хто такий Станіслав Боклан?Український актор театру та кіно, народний артист України.



З 1994-го працює у Київському Молодому театрі. У 2018-му був членом журі "Ліги сміху".



Зіграв головну роль в історично-драматичному фільмі "Поводир" та прем'єр-міністра у серіалі "Слуга народу".