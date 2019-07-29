В HBO анонсували зйомки фільму про легендарного Ральфа Лорена
Мабуть, біографічні кінострічки стали своєрідними трендами. Відтак знамениті кіностудії одна за одною презентують фільми про легендарних людей. Днями компанія HBO оголосила про зйомки кінострічки про модельєра Ральфа Лорена.
Дизайнер Ральф Лорен у 79 років може похизуватись не тільки чималими статками та успішним брендом, але й престижними нагородами, зокрема, орденом Почесного легіону. Саме про цю легендарну постать у світі моди представники HBO вирішили зняти документальну кінострічку. Своє рішення вони розмістили на офіційній сторінці в Twitter.
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За їхніми даними, повнометражний фільм отримає назву Very Ralph. У фільмі розкажуть історію успіху Ральфа Лорена, його особисте життя та перипетії у досягненні світової слави. Глядачі також зможуть побачити, як звичайному американцю вдалось створити будинок моди Ralph Lauren та диктувати тренди у фешн-індустрії.
Маючи здатність перетворювати свої мрії в реальність, Ральф Лорен побудував глобальну мережу на мільярди доларів... У фільмі він відзначає своє 60-річчя в бізнесі. Лорен розмірковує про свій розвиток від звичайного хлопця з Бронкса, який не знав, що таке мода, до легенди американського стилю, якого шанують у всьому світі,
– йдеться в анонсі.
Очікується, що режисером і продюсером фільму стане Сьюзен Лейлі. У кінострічці буде поміщене відверте інтерв'ю з дизайнером та архівні кадри з ним. Окрім цього, в фільмі можна буде побачити історії людей, які є дотичними до творчості Ральфа Лорена. зокрема, головного редактора американського Vogue Анни Вінтур, дизайнерів Діани фон Фюрстенберг і Карла Лагерфельда, політика Хіларі Клінтон, моделі Наомі Кемпбелл. Світова прем'єра фільму Very Ralph відбудеться 12 листопада 2019 року.