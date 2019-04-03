В хутряних вбраннях і в сльозах: з'явилися нові фото Дженніфер Лопес в образі стриптизерки

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Instagram / @bronx.jlover

49-річна Дженніфер Лопес працює над зйомками нової кінокартини з її участю. Одна з головних ролей, а саме – стриптизерка, дісталася голлівудській зірці. В мережі з'явилися нові кадри зі зйомок у Нью-Йорку.

Робота над новим фільмом Hustlers кипить у одному з найбільших міст світ – Нью-Йорку. 49-річна Дженніфер Лопес зіграє одну з головних ролей у кінокартині, а саме – стриптизерку. Папараці вдалося зробити декілька знімків під час фільмування, на яких голлівудська актриса постає у доволі провокативних образах.

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Події у кінострічці розгортаються навколо декількох стриптизерок. Дівчата скооперувалися і мають намір вивести на чисту воду колишніх клієнтів з Волл-Стріт.

На знімках Дженніфер Лопес постає у вбраннях, які були надзвичайно популярними і трендовими у 2000-х роках. Серед них: кольорова хутряна безрукавка, спортивна кофта, шкіряні обтислі лосини та інші провокативні вбрання.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес у новому фільмі / Instagram / @madamod_fashion

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес у новому фільмі / Instagram / @jlo_elo

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес у новому фільмі / Instagram / @jlo_elo

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес у новому фільмі / Instagram / @bronx.jlover
 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дженніфер Лопес Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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