В Індії помер зірка Боллівуду Ріші Капур: відома причина

Всього за кілька днів Боллівуд втратив двох видатних акторів: після Ірфана Кхана помер Ріші Капур. Причиною смерті став рак.

Як повідомляє Reuters, інформацію про смерть 67-річного Ріші Капура підтвердили його представники. Упродовж 2 років актор боровся з лейкемією. Рак крові змусив його тимчасово переїхати до США, де він проходив курс лікування. Вже восени 2019 року Ріші Капур повернувся до Мумбаї. Смерть зірки Боллівуду наступила у середу, 29 квітня.

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"Він залишався веселим і сповненим рішучості жити на повну після двох років лікування на двох континентах", – йдеться у заяві менеджерів Ріші Капура.

Ріші Капур – знаменитий індійський актор та режисер. Він добре відомий за фільмами Боллівуду, зокрема, "Студент року", "Поки я живий", "Безсоромний", "Вогненний шлях", "Сліпа любов", "Спокуса", "Ти і я". Загалом у фільмографії Ріші Капура – понад 90 кінострічок, які принесли йому не тільки мільйонні армії прихильників, але й престижні відзнаки та звання "Актора року".

Наразі представники Ріші Капура закликають його прихильників в Індії не виходити на вулиці для прощання з кумиром. Похорон актора буде скромним та пройде у колі найближчих родичів.