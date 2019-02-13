В Instagram – паніка: у блогерів різко почали зникати мільйони підписників

Вже другий день в соціальній мережі Instagram блогери говорять про те, що кількість їхніх підписників різко почала падати. На деяких сторінках це число сягає 30-50 відписаних сторінок, а от в знаменитих інфлуенсерів, таких як Селена Гомес, Аріана Гранде та Кайлі Дженнер цифри перевищили за мільйон підписників.

Вже протягом кількох років відомі співачки та моделі займають перші позиції у списку блогерів з найбільшою аудиторією. Станом на січень 2019 року футболіст Кріштіану Роналду мав 150 мільйонів шанувальників, ставши першою людиною на планеті з найбішою кількістю прихильників в соцмережі. Наступною у рейтингу йшла співачка Селена Гомес (144,5 мільйона), Аріана Гранде (141 мільйон) та інші.

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Але вчора, 12 лютого, в Instagram трапився якийсь "баг", через який в блогерів почали різко зникати підписники. Спочатку припускалось, що таким чином розробники Instagram "чистять" соціальну мережу від ботів та неактивних облікових записів, що вже відбувалось одного разу в листопаді минулого року. Але зранку, 13 лютого, на Twitter-сторінці представників Instagram зазначалось, що вони не знають, у чому проблема, і зараз активно працюють над її вирішенням.

Нам відомо про проблему, яка викликає зміни в кількості підписників деяких сторінок. Ми працюємо, що вирішити цю проблему як можна швидше,

– йдеться в заяві.

We’re aware of an issue that is causing a change in account follower numbers for some people right now. We’re working to resolve this as quickly as possible. — Instagram (@instagram) 13 лютого 2019 р.

Оновлена інформація

Наразі кількість підписників зменшилась лише в Селени Гомес – зі 144 мільйонів до 143,2, але це може бути пов'язано з її відсутністю у соціальній мережі протягом кількох місяців. Варто зазначити, що мережа Instagram вже декілька годин працює з незначними "перебоями". У більшості блогерів кількість підписників повернулась.