В інстаграмі створили сторінку з образи для дистанційної роботи на час карантину: фото
В умовах пандемії коронавірусу спілкування багатьох людей обмежилося телефонними дзвінками та соціальними мережами. Так, в інстаграмі створили сторінку, на якій люди діляться своїми образами під час дистанційної роботи вдома.
Щодня інстаграм-профіль Working From Home Fits поповнюється новими світлинами, які надсилають користувачі з усього світу. Всі вони погодилися на самоізоляцію та продовжують працювати дистанційно. Кожен з них ділиться не лише власним "дрес-кодом", а й кумедною історією свого дозвілля, хобі чи професії.
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Люди різних національностей та роду занять демонструють одяг, у якому вони проводять свій робочий день вдома. На інстаграм-сторінці можна побачити контрастні вбрання: від піжами до шуби. Більшість з них кумедні та не можуть не розвеселити у досить складний для суспільства час.
Незважаючи на те, що профіль існує лише тиждень, він впевнено набирає популярність серед користувачів інстаграма. За сторінкою слідкують майже 10 тисяч фоловерів, а кількість дописів перетнула позначку в 200. Пропонуємо переглянути найоригінальніши look та закликаємо ділитися власними.
Станом на 21 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 11 402 людини. Загальна кількість інфікованих – 275 452 людини по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 88 тисяч людей.
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