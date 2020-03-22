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В інстаграмі створили сторінку з образи для дистанційної роботи на час карантину: фото

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Образи для дистанційної роботи на час карантину / Instagram / @wfhfits

В умовах пандемії коронавірусу спілкування багатьох людей обмежилося телефонними дзвінками та соціальними мережами. Так, в інстаграмі створили сторінку, на якій люди діляться своїми образами під час дистанційної роботи вдома.

Щодня інстаграм-профіль Working From Home Fits поповнюється новими світлинами, які надсилають користувачі з усього світу. Всі вони погодилися на самоізоляцію та продовжують працювати дистанційно. Кожен з них ділиться не лише власним "дрес-кодом", а й кумедною історією свого дозвілля, хобі чи професії. 

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Люди різних національностей та роду занять демонструють одяг, у якому вони проводять свій робочий день вдома. На інстаграм-сторінці можна побачити контрастні вбрання: від піжами до шуби. Більшість з них кумедні та не можуть не розвеселити у досить складний для суспільства час.

Незважаючи на те, що профіль існує лише тиждень, він впевнено набирає популярність серед користувачів інстаграма. За сторінкою слідкують майже 10 тисяч фоловерів, а кількість дописів перетнула позначку в 200. Пропонуємо переглянути найоригінальніши look та закликаємо ділитися власними. 

Станом на 21 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 11 402 людини. Загальна кількість інфікованих – 275 452 людини по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 88 тисяч людей.

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода
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