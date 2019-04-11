В інвалідному візку: Елтон Джон шокував фанатів новиною

72-річний рок-музикант вкотре засмучує своїх шанувальників сумними новинами. Днями Елтон Джон повідомив прихильників про проблеми зі здоров'ям, внаслідок чого опинився в інвалідному візку.

Наприкінці листопада 2018 року Елтон Джон скасував масштабний концерт у Флориді через інфекційне захворювання вух. Однак пообіцяв повернутися і заспівати для шанувальників так, ніби нічого не було. Проте через чотири місяці після сумної звістки 72-річний співак знову повідомив про проблеми зі здоров'ям.

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Елтон Джон опублікував знімок на своїй сторінці в Instagram. На фото рок-музикант сидить в інвалідному візку у спортивному костюмі та білих кросівках. Шанувальники неабияк засмутилися і засипали співака запитаннями, на що він жартівливо відповів у коментарі до фото.

Навіть вивихнута щиколотка не може втримати мене від відвідування одного з найкращих музеїв світу,

– написав Елтон Джон.