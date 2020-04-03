В Італії помер знаменитий дизайнер Серджіо Россі: ймовірна причина – COVID-19
84-річний дизайнер Серджіо Россі помер в Італії. До шпиталю він потрапив за кілька днів до смерті. Медики підозрюють, що у культового модельєра був коронавірус.
Про смерть культового дизайнера та власника бренду взуття Sergio Rossi повідомляє італійське видання WWD. За даними журналістів, 84-річний Серджіо Россі звернувся за допомогою до медиків у місті Чезена. За лічені дні після госпіталізації модельєр помер.
Читайте також: Знаменитий комедійний актор Едді Лардж помер від коронавірусу
Коли та де відбудеться прощання з кутюр'є, наразі невідомо. Не розголошують і офіційних причин смерті Серджіо Россі.
Серджіо Россі народився в 1935 році в Сан-Мауро-Пасколі – одному з головних взуттєвих регіонів Італії. Тому було й не дивно, що він вирішив створювати бездоганні аксесуари та взуття для модниць в усьому світі. У 1960-их Серджіо Россі запустив торгову марку та почав співпрацю з такими легендарними брендами як Versace та Dolce & Gabbana.
"Він любив жінок і міг вічно захоплюватись їхньою унікальністю та грацією. Серджіо завжди задавав тренд і мав чудовий смак. Його взуття завжди носили перші модниці світу, але він не був задоволений результатом і доводив вироби до бездоганності. Взуття ніколи не було для нього просто аксесуарами", – розповів виконавчий директор бренду Рікардо Шютто.
Важливо. Станом на 3 квітня від коронавірусу померло 53 160 людей. Італія залишається другою країною за кількістю інфікованих. Першість у статистиці ВООЗ має США. Загалом COVID-19 виявили у 1 016 401 людини.
Читайте також
-
Фестиваль Каннські леви 2020 скасували через коронавіруссьогодні , 13:04
-
Донька Міли Йовович відсвяткувала 5-річчя: святкові фотосьогодні , 12:31
-
5 комедій з Едді Мерфі, які найбільше сподобались глядачамсьогодні , 13:10
-
"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: фінальні 7 і 8 серіїсьогодні , 11:25
-
"Ніщо не трапляється двічі" 3 сезон: чи буде продовження серіалусьогодні , 09:48
-
Земфіра презентувала ліричну пісню "Крим": відеосьогодні , 10:43