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В Італії помер знаменитий дизайнер Серджіо Россі: ймовірна причина – COVID-19

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Помер дизайнер Серджіо Россі / firenze.themall.it

84-річний дизайнер Серджіо Россі помер в Італії. До шпиталю він потрапив за кілька днів до смерті. Медики підозрюють, що у культового модельєра був коронавірус.

Про смерть культового дизайнера та власника бренду взуття Sergio Rossi повідомляє італійське видання WWD. За даними журналістів, 84-річний Серджіо Россі звернувся за допомогою до медиків у місті Чезена. За лічені дні після госпіталізації модельєр помер. 

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Коли та де відбудеться прощання з кутюр'є, наразі невідомо. Не розголошують і офіційних причин смерті Серджіо Россі.

Серджіо Россі народився в 1935 році в Сан-Мауро-Пасколі – одному з головних взуттєвих регіонів Італії. Тому було й не дивно, що він вирішив створювати бездоганні аксесуари та взуття для модниць в усьому світі. У 1960-их Серджіо Россі запустив торгову марку та почав співпрацю з такими легендарними брендами як  Versace та Dolce & Gabbana.

"Він любив жінок і міг вічно захоплюватись їхньою унікальністю та грацією. Серджіо завжди задавав тренд і мав чудовий смак. Його взуття завжди носили перші модниці світу, але він не був задоволений результатом і доводив вироби до бездоганності. Взуття ніколи не було для нього просто аксесуарами", – розповів виконавчий директор бренду Рікардо Шютто.

Важливо. Станом на 3 квітня від коронавірусу померло 53 160 людей. Італія залишається другою країною за кількістю інфікованих. Першість у статистиці ВООЗ має США. Загалом COVID-19 виявили у 1 016 401 людини. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Зіркові хвороби Мода Втрати LifeStyle
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