24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

В Італії транслювали фільми на будівлях: промовисте відео

-
Показ фільмів в Італії під час коронавірусу / deadline.com

Італія очолила статистику за кількістю інфікованих та загиблих внаслідок пандемії коронавірусу. Люди перебувають на строгому карантині та не покидають свої домівки. Тому митці, щоб покращити емоційний стан італійців, почали транслювати фільми на будівлях.

Як повідомляє Deadline, перші покази відбулись у Римі. Ініціювала трансляцію класичних фільмів представниця Італійського кінофестивалю Еліс Нелла Цітта. У різних районах столиці вона вже показала такі шедеври кіноіндустрії, як "Товариство мертвих поетів", "Аристократи", "Великий диктатор", "Небо над Берліном" та інші. 

Дивіться також: 5 пікантних фільмів від Олі Цибульської, після яких хочеться жити і любити

За прикладом Еліс, у всьому Римі відбуваються покази фільмів. Проєктори встановлюють так, щоб якомога більше італійців могли насолодитись переглядом кінострічок. Окрім Риму, транслювали фільми на будівлях Турин, Палермо та Пізи. 

Підтримала ініціативу і голлівудська акторка Пенелопа Круз, яка на інстаграм-сторінці поширила ролик з Італії.

Наразі відомо, що ідея Еліс Нелли Цітти підкорила весь світ. Під час карантину на будинках Філіппін, Бразилії та В'єтнаму транслювали фільми. Окрім цього, покази анонсували у Великобританії, Франції, Швейцарії та Болгарії. 

До слова, станом на 24 березня 2020 року в Італії від коронавірусу померли 6 820 людей з 69 176 хворих. Натомість одужали вже 8 326 людей. За порушення карантину ввели штрафні санкції. 

Уряд продовжив карантин до 24 квітня
сьогодні
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Коронавірус Covid-19 Голлівуд LifeStyle Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 13:21 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
сьогодні 12:01 Година Землі 2020: що це таке і точний час в Україні
Квітослава Туз
сьогодні 11:30 Найкращі мультфільми Disney, які варто переглянути з дітьми
Юлія Михайлова
24 березня 19:35 "Спіймати Кайдаша": цікаві факти про головних акторів українського серіалу
Юлія Михайлова
24 березня 14:22 Шопінг онлайн: де і що купувати в період карантину
Юлія Турелик
Новини
Більше новин
Залиште відгук