В Італії транслювали фільми на будівлях: промовисте відео

Італія очолила статистику за кількістю інфікованих та загиблих внаслідок пандемії коронавірусу. Люди перебувають на строгому карантині та не покидають свої домівки. Тому митці, щоб покращити емоційний стан італійців, почали транслювати фільми на будівлях.

Як повідомляє Deadline, перші покази відбулись у Римі. Ініціювала трансляцію класичних фільмів представниця Італійського кінофестивалю Еліс Нелла Цітта. У різних районах столиці вона вже показала такі шедеври кіноіндустрії, як "Товариство мертвих поетів", "Аристократи", "Великий диктатор", "Небо над Берліном" та інші.

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За прикладом Еліс, у всьому Римі відбуваються покази фільмів. Проєктори встановлюють так, щоб якомога більше італійців могли насолодитись переглядом кінострічок. Окрім Риму, транслювали фільми на будівлях Турин, Палермо та Пізи.

Підтримала ініціативу і голлівудська акторка Пенелопа Круз, яка на інстаграм-сторінці поширила ролик з Італії.

Наразі відомо, що ідея Еліс Нелли Цітти підкорила весь світ. Під час карантину на будинках Філіппін, Бразилії та В'єтнаму транслювали фільми. Окрім цього, покази анонсували у Великобританії, Франції, Швейцарії та Болгарії.

До слова, станом на 24 березня 2020 року в Італії від коронавірусу померли 6 820 людей з 69 176 хворих. Натомість одужали вже 8 326 людей. За порушення карантину ввели штрафні санкції.