В Італії випадково знайшли картину, вартістю 60 мільйонів євро

Упродовж 23 років мистецтвознавці вважали, що втратили картину легендарного Густава Клімта "Портрет дами". Полотно вкради з галереї в італійському місті П'яченца. Однак, як виявилось, картина завжди була у музеї.

Як повідомляє BBC, роботу легендарного австрійського художника Густава Клімта вкрали у 1997 році. Вартість "Портрету дами" оцінюють у 60 мільйонів євро, тому експерти навіть не припускали, що злодії могли не продати картину та сховати її в приміщенні музею.

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Несподівану знахідку виявили садівники, які очищали стіни галереї сучасного мистецтва Ricci Oddi від плюща. У стіні робітники помітили залізну панель, прикриту гілками рослини. Саме там злодії сховали дорогу картину. Однак чому зловмисники не забрали вкрадене полотно з галереї та не намагались його продати колекціонерам – наразі невідомо.

Упродовж грудня 2019 року картина проходила ретельну перевірку. Експерти визначили оригінальність роботи Густава Клімта за допомогою ультрафіолетових та інфрачервоних променів і порівнювали дані із зображенням, зробленим у 1996 році. Днями експерти ствердно заявили, що знайдена картина пройшла всі етапи перевірки та є оригінальною роботою митця.

Відповідність між зображеннями дозволила нам визначити, що це, безумовно, оригінальна картина. Пройшло багато років, але потрібен лише рутинний догляд, щоб її відновити, нічого особливо складного

– розповів мистецький експерт Гвідо Кауцці.



В Італії знайшли картину Густава Клімта, вартістю 60 мільйонів євро / The Boston Globe

"Портрет дами" належав до пізньої творчості Густава Клімта. Художник створив картину у 1916 році. Наприкінці 1925-го полотно придбали представники італійської галереї Ricci Oddi та зробили його головним експонатом музею. Однак картина зникла за загадкових обставин.

22 лютого 1997 року в галереї влаштували спеціальну виставку, на яку завітали сотні поціновувачів мистецтва. Після світської події виявили зникнення роботи Густава Клімта. Каркас вкраденої картини знайшли на наступний день після пограбування: злодії викинули його на дах будівлі. Тому правоохоронці підозрювали, що грабіжники потрапили до галереї через вікно на верхньому поверсі будівлі. Та, як виявилось, картину не винесли з музею, а сховали у стіні, помістивши дорогий витвір у чорний мішок. Наразі "Портрет дами" передали на реконструкцію та невдовзі представлять у галереї.