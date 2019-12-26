В капелюсі і затишному светрі: Іванка Трамп демонструє casual-образ в Парижі
Радниця президента США і його дочка Іванка Трамп вирушила у романтичну подорож в Париж разом зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером.
Нові знімки з подорожі Іванка Трамп опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
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Подружжя прогулялося вулицями столиці Франції, де зупинилося у місцевому кафе, щоб випити кави. Згодом закохані піднялися на Ейфелеву вежу, звідки показали красиві знімки з видом на Париж.
Згодом Іванка Трамп і Джаред Кушнер завітали у музей Лувру, де сфотографувалися біля картини Леонардо да Вінчі "Джоконда".
Для паризького вихідного дочка президента США одягнула чорні штани, зручні ботильйони, теплий светр бордового кольору з білими рукавами і чорний капелюх. Для верхнього одягу Іванка обрала стильне пальто з принтом "гусяча лапка".
Також подружжя привітало усіх з Різдвом і єврейським святом Ханукою. "Бажаємо всім миру, радості, щастя та любові у цей святковий сезон! Веселого Різдва та щасливої Хануки!" – йдеться підписі до одного з фото.
Джаред Кушнер і Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump
Джаред Кушнер і Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump
Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump
Джаред Кушнер і Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump
Іванка Трамп / Instagram / @ivankatrump