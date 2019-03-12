В картатому пальті та чоботах: образ Сари Джесіки Паркер в стилі Керрі Бредшоу

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Сара Джесіка Паркер
Сара Джесіка Паркер / www.gettyimages.com

Зірка серіалу "Секс у великому місті", голлівудська кіноактриса Сара Джесіка Паркер, яка знімається у другому сезоні серіалу "Розлучення", засвітила черговий стильний образ у Нью-Йорку.

У серіалі Паркер грає головну героїню Френсіс, яка є дуже схожою на зірку "Секс і місто" Керрі Бредшоу. А все тому, що також живе у великому місті, має відмінний смак в одязі і розмірковує про стосунки чоловіків і жінок. Героїня переживає кризу сімейних стосунків і намагається впоратися з проблемами у кар'єрі.

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Папараці сфотографували Сару Джесіку Паркер в образі Френсіс, яка одягнена у картате довге пальто, синю блузку з принтом, міді-спідницю у клітинку і високі сірі чоботи на підборах. 

Сара Джесіка Паркер
Сара Джесіка Паркер / Getty Images

Сара Джесіка Паркер
​Сара Джесіка Паркер / Getty Images

Сара Джессіка Паркер
​Сара Джесіка Паркер / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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